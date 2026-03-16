Иран сожалеет в связи с тем, что Украиной руководит Владимир Зеленский, заявил на брифинге представитель МИД страны Исмаил Багаи. Он подчеркнул, что Тегеран не имеет претензий к украинскому народу, сообщает РИА Новости.

Что касается Украины, мы сожалеем, что украинский народ действительно столкнулся с человеком, который уже четыре года втягивает страну в войну, которой можно было избежать, и настаивает на этом, — сказал Багаи.

По его словам, украинское руководство не смогло добиться поставленных целей и пытается расширить конфликт, вовлекая в него другие государства. Багаи также заявил, что Иран не принимал участия в конфликте на территории Украины. По его словам, возможное сотрудничество Киева со странами, которые участвовали в нападении на Иран, может повлечь международную ответственность украинских властей. Он добавил, что подобные действия не приведут к решению внутренних проблем Украины и не изменят ситуацию вокруг конфликта.

В МИД Ирана ранее заявили, что Украина рискует стать соучастницей агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики и иранский народ никогда этого не простит. Там подчеркнули, что заявления Зеленского о намерении направить военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками втягивают Киев в прямой конфликт с Тегераном.