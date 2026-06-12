«Я не уверена»: Мендель усомнилась в создании украинского аналога Patriot Мендель усомнилась в быстрой разработке украинского аналога системы Patriot

Украина вряд ли сможет быстро создать аналог системы ПВО Patriot, считает бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. В соцсети X она отметила, что Владимир Зеленский также ранее обещал разработку ядерной программы и производство 4 млн дронов в год, чего в итоге не случилось. Политик подчеркнула, что разработка своей ракеты-перехватчика занимает много лет.

Я не уверена, что его (Зеленского. — NEWS.ru) компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot, — написала Мендель.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что украинская оборонная компания Fire Point заявила, что провела первые успешные летные испытания новой зенитной ракеты FP-7.x. Ракету называют более дешевым аналогом американской ракеты Patriot и франко-итальянской SAMP-T. Отмечается, что она предназначена для перехвата баллистических ракет и беспилотников.

До этого сообщалось, что Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить десятки боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году.