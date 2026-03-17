Четвертый ребенок, обман мошенников, Голливуд: как живет актер Ткаченко

Актер Артем Ткаченко получил известность после выхода фильма «Меченосец». Что известно о его личной жизни, что артист говорил о карьере в Голливуде, чем он занимается сейчас?

Чем известен Ткаченко

Артем Ткаченко родился в Калининграде 30 апреля 1982 года. После школы он поступил в Театральное училище имени Щепкина, которое успешно окончил.

«Именно с маминой подачи я пошел в театральный класс. Изначально, кстати, она думала, что мне надо идти в цирковое училище, разглядела во мне что-то такое эдакое, но я решил, что это перебор. Второй после мамы человек — Борис Иосифович Бейненсон, который в театральной студии в 10-м и 11-м классе преподавал нам актерское мастерство, историю театра и т. д. Благодаря Бейненсону я поехал в Москву и поступил. Благодаря ему же занимаюсь тем, чем занимаюсь», — рассказывал Ткаченко.

С 2003 по 2005 год после окончания училища он выступал на сцене московского еврейского театра «Шалом». В кинематографе он дебютировал в 2004 году, снявшись в фильме «Даже не думай — 2: Тень независимости». Также он участвовал в таких проектах, как «Меченосец», «В ожидании чуда», «Индиго», «Марина», «Вдребезги», «Супруги-2», «Zолушка», «Варвара 3D», «Цезарь», «Долгий путь домой», «Давай поцелуемся», «Преступление», «Пьяная фирма», «Гоголь», «Гоголь. Начало», «Чужая кровь», «Гоголь. Вий», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Союз Спасения», «Дылды», «Грозный», «Аптека счастья», «Вампиры средней полосы», «Струны», «Сестры», «Черная весна» и других.

Всего в фильмографии Ткаченко более 100 работ. В настоящий момент он продолжает творческую деятельность, в 2026 году при его участии запланированы премьеры картин, среди которых «Волшебная лампа», «Грачи», «Жизнь заново», «Флоу», «Чудо-доктор», «Шахматы» и «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие».

Что Ткаченко говорил о карьере в Голливуде

Два года назад Ткаченко рассказал, что хотел бы сниматься в Голливуде. По его словам, этот опыт ему нужен, чтобы понять, как работают в таких проектах. Он напомнил, что уже снимался с европейскими режиссерами, но с американскими — еще нет.

«В голливудском проекте, наверное, я хотел бы сняться просто для того, чтобы посмотреть, как работают на этих площадках. Потому что, несомненно, кинопроизводство у них на много шагов впереди — в организации, может быть, в комфорте артистов. Но чтобы это было каким-то самым сокровенным моим желанием — нет», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что российское кино любит больше, несмотря на то что культура работы на съемочной площадке явно прихрамывает.

Как сложилась личная жизнь Ткаченко

Недавно 43‑летний Артем Ткаченко признался, что новость о четвертой беременности жены Екатерины Стеблиной повергла его в шок. Отцом в очередной раз он стал в минувшем году. Мальчика назвали Леоном. Актер признался, что переживал за возлюбленную.

«Первое ощущение, конечно, — шок и страх за Катю, как она будет управляться, потому что я почти все время работаю, а крошечного ребенка никакой няне не доверишь. Признаюсь, нужно было какое‑то время, чтобы сжиться с этими новыми жизненными обстоятельствами», — поделился артист.

Также супруги воспитывают еще троих сыновей: Тихона, Степана и Теона.

Первой женой Артема Ткаченко была актриса Равшана Куркова. Они были вместе с 2004 по 2008 год.

В 2012 году артист тайно женился на модели Евгении Храповицкой. В 2013 году у пары родился сын Тихон, а в 2015 году супруги расстались. По информации СМИ, развод случился из-за романа Храповицкой с актером Игорем Верником.

Как Ткаченко стал жертвой мошенников

В 2022 году Артем Ткаченко стал жертвой мошенничества со стороны своего бизнес-партнера, который похитил у актера 25 млн рублей, убедив его инвестировать в криптовалютный проект. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы столичного главка МВД РФ, 24 сентября заявление в полицию написал гражданин 1982 года рождения, который сообщил, что передал деньги своему знакомому для участия в совместном бизнесе. Но ожидаемых выплат не получил и подозревает, что стал жертвой мошеннических действий.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — пояснили в ведомстве.

По данным источника агентства, пострадавшим является Ткаченко, который вложился в криптобизнес. Артиста развели почти на $200 тысяч и шесть миллионов рублей.

