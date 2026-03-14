Биография, развод, выкидыш: где сейчас звезда «Не родись красивой» Уварова

14 марта звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой исполняется 46 лет. Что известно о ее личной жизни, чем она занимается сейчас?

Как жила Уварова до «Не родись красивой»

Нелли родилась в литовском городе Мажейкяй 14 марта 1980 года. Ее отец Владимир — инженер-технолог, мать Галина — экономист и химик, тренер по спортивной гимнастике. У Уваровой есть сестра по имени Елена. В детстве они вместе увлекались художественной гимнастикой, плаванием и посещали музыкальную школу, где обучались игре на фортепиано.

В возрасте двух лет Нелли переехала с семьей к родственникам в Тбилиси. Спустя семь лет, из-за нестабильной обстановки в Грузии, Уваровы были вынуждены бежать в Москву. На новом месте им пришлось заново строить свою жизнь. Во время школьных лет Нелли подрабатывала, распространяя газеты и расклеивая объявления. В это время она также увлеклась театром, посещая спектакли и занимаясь в театральной студии на Шаболовке.

После окончания школы Нелли поступила во ВГИК на актерский факультет. Народный артист РСФСР Георгий Георгиевич Тараторкин взял ее к себе в мастерскую.

Актриса дебютировала в 1999 году в короткометражке «Полетели» Анны Меликян. С 2001 года она начала работать в Российском академическом молодежном театре. До выхода сериала она получала премию за лучшую женскую роль на Международном фестивале «Радуга» и была номинирована на «Золотую маску». В 2005 году Уварова начала сниматься в сериале СТС «Не родись красивой» в роли Кати Пушкаревой.

Как сложилась личная жизнь Уваровой

После премьеры сериала «Не родись красивой» поклонники подозревали, что Уварова могла иметь романтические отношения с Григорием Антипенко, исполнителем главной мужской роли. Однако Антипенко утверждал, что такие девушки не соответствуют его вкусам. После завершения съемок у него завязались отношения с актрисой Юлией Такшиной, которая сыграла секретаршу в популярном сериале.

В первый раз Уварова вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова. Спустя четыре года они расторгли брак. Уварова говорила, что развод прошел тихо и Сергей продолжил общаться с ее родными.

Позже Нелли вышла замуж за коллегу, актера РАМТ Александра Гришина. У них родились сын и дочь. Также актриса призналась, что пережила выкидыш.

«Вторая беременность у меня была полна приключений. <...> И как я все это пережила? <...> Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребенком у меня была потеря. <...> Муж меня поддерживал», — вспоминала актриса.

В 2021 году Уварова намекнула на развод с мужем. Актриса призналась, что давно не считает супруга авторитетом для себя.

Почему Уварову запомнили как Пушкареву

Несмотря на множество ролей в кино и театре, Нелли известна зрителям в первую очередь благодаря «Не родись красивой». Александр Горбунов, телекритик, в интервью NEWS.ru отметил, что это довольно распространено в мире кино.

«К сожалению, у нас многие актеры и актрисы не раз становились заложниками своих образов. Такое происходит, когда они играют в большом сериальном проекте. В „Не родись красивой“, насколько помню, больше ста серий (200 серий с 2005 по 2006 год. — NEWS.ru), — сказал Горбунов.

По словам критика, после успеха проекта Уваровой, в отличие от многих ее коллег, таких как Мария Берсенева из сериала „Маргоша“ или Елена Корикова из „Бедной Насти“, актриса не исчезла с экранов, а продолжила строить карьеру. Горбунов подчеркнул, что Нелли не боится экспериментов, берется за нестандартные роли и демонстрирует новые грани своего таланта.

„В сериале „Адаптация“ о „Газпроме“ она сыграла секретаршу главного босса, сексуальную героиню, что было неожиданно, так как ее все помнят по роли дурнушки. Она справилась и сделала это на высоком уровне», — считает Горбунов.

Чем сейчас занимается Нелли Уварова

Сегодня Нелли активно занимается благотворительностью и продолжает развивать свою творческую карьеру. Она работает в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), участвует в гастрольных проектах, ставит спектакли и снимается в кино. В марте 2025 года начался показ сериала «Между нами химия», в котором Уварова приняла участие.

В марте 2025 года Нелли Уварова перенесла плановую операцию: врачи удалили из ее руки металлические фиксаторы, установленные ранее после перелома. Уже летом того же года на Первом канале состоялась премьера сериала «Ангел мести», где актриса исполнила роль персонажа по имени Мила.

Зимой 2026 года стало известно, что актриса сломала ногу после падения на катке.

