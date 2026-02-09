Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 08:21

Стало известно о госпитализации звезды сериала «Не родись красивой»

Mash: актрису Уварову госпитализировали с травмой ноги после катания на коньках

Нелли Уварова Нелли Уварова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Telegram-канал Mash пишет, что российскую актрису Нелли Уварову, наиболее известную по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. По информации канала, артистка получила ее во время катания на коньках в районе Хамовников.

В материале говорится, что 45-летняя актриса неудачно упала на катке. На скорой помощи, пишет канал, Уварову увезли прямо из спорткомплекса.

В публикации сказано, что в марте прошлого года актрисе сняли спицы с руки. По информации канала, у Уваровой был перелом лучевой кости, который заживал больше полутора лет.

Летом прошлого года поклонники Уваровой не узнали своего кумира на свежих кадрах. Артистка разослала знакомым и фанатам видео с просьбой помочь оплатить аренду помещения, в которой располагается ее театральная студия.

Ранее бывшая коллега Уваровой по сериалу «Не родись красивой» Юлия Такшина впервые появилась на публике с новым возлюбленным, посетив вместе с ним фестиваль кино «Евразия-Кинофест» в Сочи. Известно, что избранник актрисы по имени Алексей является финансовым директором. До этого артистка в течение шести лет была в отношениях с актером Григорием Антипенко.

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

