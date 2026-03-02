Бездетность, слухи о романе с Кориковой, карьера: как живет Даниил Страхов

Актеру Даниилу Страхову 2 марта исполняется 50 лет. Что известно о личной жизни артиста, чем он занимается сейчас?

Как прославился Даниил Страхов

Даниил Страхов появился на свет 2 марта 1976 года в столице России, Москве. После завершения обучения в средней школе он поступил в Школу-студию МХАТ. Однако уже через год он решил сменить учебное заведение и перевелся в Щукинское училище, которое успешно окончил в 1997 году.

Страхов снимался в картинах «Будем знакомы!», «Северное сияние», «Бригада», «Бедная Настя», «Торгаши», «Жаркий ноябрь», «Грозовые ворота», «Натурщица», «Блаженная», «Мы из будущего», «Исаев», «Товарищи полицейские», «Немец», «Обнимая небо», «Принцип Хабарова», «Ленинград 46», «Розыгрыш», «Знахарь», «Курорт цвета хаки», «Аманат», «Комплекс бога» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Сейчас актер продолжает творческую деятельность. В прошлом году с ним вышли несколько картин: «Тоннель», «Золотое дно-2», «Гипнозис» и «Берлинская жара». Еще две премьеры ожидаются в 2026 году: «Наследники» и «Стюардесса».

Как сложилась личная жизнь Даниила Страхова

В 2000 году Даниил Страхов связал себя узами брака с актрисой Марией Леоновой. Их знакомство произошло еще в период обучения в Щукинском училище.

«Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института», — вспоминал Страхов.

Детей у супругов нет.

После премьеры популярного сериала «Бедная Настя» появились слухи о романе актера с коллегой Еленой Кориковой, но ни один из них не подтвердил эти домыслы.

В центре каких скандалов оказывался Даниил Страхов

В 2014 году Даниил Страхов попал в аварию в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. Управляя автомобилем марки Volvo, артист столкнулся с мотоциклом «Урал», в результате которого водитель мотоцикла и его пассажир получили переломы. Тогда Страхов сам вызвал на место аварии скорую помощь и полицию.

В 2018 году Страхов во дворе своего дома в Электрическом переулке подрался с сотрудником частной итальянской медклиники, вышедшим на перекур прямо под окна его квартиры. По данным СМИ, молодой человек не реагировал на замечание актера. Во время перепалки Страхов облил мужчину водой, далее завязалась драка. После инцидента Страхов вызвал скорую помощь и отправился в одну из московских больниц, где были зафиксированы побои.

Читайте также:

Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае

Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко

Жизнь в Дубае, отсутствие бомбоубежищ, брак: где сейчас дочь Заворотнюк