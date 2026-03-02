Радостные депутаты с чемоданами жертв холокоста попали в центр скандала Bild: скандал разгорелся в ФРГ из-за фото депутатов с чемоданами жертв холокоста

Два депутата парламента Бремена опубликовали в соцсетях фотографию, на которой они радостно улыбаются, позируя с чемоданами, принадлежавшими жертвам холокоста. Снимок был сделан на выставке, посвященной ужасам нацистского режима, и вызвал шквал критики, сообщает Bild.

Депутаты от СДПГ и партии «Зеленые» Катарина Кэлер и Саханим Гергю-Филипп сфотографировались с оригинальными экспонатами выставки, проходящей в здании бременского парламента. Кэлер опубликовала фото после заседания с подписью «На сегодня хватит», намекая на окончание рабочего дня и желание отправиться домой. Пост продержался сутки, но за это время успел набрать тысячи возмущенных комментариев.

Пользователи и политические оппоненты обвинили депутатов в цинизме и глумлении над памятью миллионов погибших. После волны критики фото удалили, а Кэлер и Гергю-Филипп принесли извинения. Во фракции «Зеленых» пообещали обсудить «эту ошибку» своего депутата.

