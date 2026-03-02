Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 04:05

Радостные депутаты с чемоданами жертв холокоста попали в центр скандала

Bild: скандал разгорелся в ФРГ из-за фото депутатов с чемоданами жертв холокоста

Внешний вид Музея еврейского наследия «Живой мемориал холокоста» Внешний вид Музея еврейского наследия «Живой мемориал холокоста» Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Два депутата парламента Бремена опубликовали в соцсетях фотографию, на которой они радостно улыбаются, позируя с чемоданами, принадлежавшими жертвам холокоста. Снимок был сделан на выставке, посвященной ужасам нацистского режима, и вызвал шквал критики, сообщает Bild.

Депутаты от СДПГ и партии «Зеленые» Катарина Кэлер и Саханим Гергю-Филипп сфотографировались с оригинальными экспонатами выставки, проходящей в здании бременского парламента. Кэлер опубликовала фото после заседания с подписью «На сегодня хватит», намекая на окончание рабочего дня и желание отправиться домой. Пост продержался сутки, но за это время успел набрать тысячи возмущенных комментариев.

Пользователи и политические оппоненты обвинили депутатов в цинизме и глумлении над памятью миллионов погибших. После волны критики фото удалили, а Кэлер и Гергю-Филипп принесли извинения. Во фракции «Зеленых» пообещали обсудить «эту ошибку» своего депутата.

Ранее Фонд Александра Печерского, который занимается увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, призвал Австрию наградить Марию Лангталер, которая укрывала советских военнопленных в 1945 году. Женщина помогала бежавшим узникам нацистского концлагеря Маутхаузен, рискуя собственной жизнью.

холокост
депутаты
скандалы
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
База НАТО у аэропорта Багдада подверглась мощной атаке
В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ
Россиянам ответили, штрафуют ли за заглядывание в чужие окна
Стало известно о новом ракетном ударе Ирана по базе ВМС США
Раскрыто число погибших учащихся и педагогов в ходе атак на Иран
Российским пенсионерам напомнили, за какими льготами придется идти в СФР
«Невероятные статуи»: Трамп резко перевел разговор с журналистами про Иран
Трамп похвастался возможностью США долго обстреливать Иран
Биография, измены женам, молчание об СВО: где сейчас актер Евгений Дятлов
Трамп намекнул, кто может стать новым правителем Ирана
«Хезболла» отомстила за Хаменеи обстрелом Хайфы
«Очень агрессивный»: онколог рассказал, куда метастазирует рак желудка
Европейские страны приняли стратегическое решение из-за Ирана
Биржевая цена золота совершила новый рывок
Радостные депутаты с чемоданами жертв холокоста попали в центр скандала
Бездетность, слухи о романе с Кориковой, карьера: как живет Даниил Страхов
КСИР сообщил об удачной атаке дрона на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Более полусотни рейсов задержали в Сочи на фоне атаки БПЛА
Россиянам рассказали, как они будут работать перед 8 Марта
Названы опасные для сердца последствия злоупотребления пивом
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Ближний Восток

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.