Руководство двух детских лагерей устроило подросткам «холокост» В Австралии детей в лагерях заставляли играть в холокост и копать могилы

В австралийском штате Виктория разразился скандал вокруг престижных молодежных лагерей Lord и Lady Somers, где подростки подвергались унизительным и травмирующим испытаниям, передает The New York Post. Речь идет о ролевых играх с инсценировкой событий холокоста, включая рытье «могил» и имитацию газовых камер.

Участников мужского лагеря в возрасте от 16 до 18 лет заставляли принимать совместные «души», подражающие камерам смерти. По свидетельствам очевидцев, некоторых подростков заставляли носить электрические ошейники, а непокорных отправляли на так называемые свинофермы, где на них выливали воду и подвергали другим наказаниям.

Ранее журналист Вали Хаши, проникнув на территорию исправительных лагерей под видом отца, выяснил, что детей сомалийских мигрантов из Финляндии насильственно отправляют в такие учреждения в Сомали и Кении. Как сообщается в материале, родители под предлогом каникул вывозят подростков в Африку с целью их «перевоспитания» и отучения от западных ценностей, чтобы те «вернулись к традиционным устоям».