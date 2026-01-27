Жители Финляндии отправляют детей в «лагеря» с колючей проволокой Yle: в Африке есть секретные лагеря для детей сомалийских мигрантов из Финляндии

Детей сомалийских мигрантов из Финляндии принудительно отправляют в исправительные лагеря в Сомали и Кении, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Таким образом, как утверждается в материале, родители надеются «перевоспитать» детей и отвадить их от западных ценностей.

Журналист Вали Хаши проник на территорию таких лагерей, представившись отцом, который ищет место для сына. Он узнал, что родители под видом отпуска отправляют подростков в Африку, чтобы те «вернулись к традиционным ценностям».

На деле дети попадают в строгие изолированные учреждения, окруженные колючей проволокой под напряжением, с вооруженной охраной на входе. По словам директора лагеря в Могадишо, вновь прибывшим насильно бреют голову, а сопротивляющихся могут заковать в кандалы или приковать к кровати.

Непослушных подростков, как утверждается, иногда избивают и лишают нормального питания. Эта практика, известная как dhaqan celis («возврат к культуре»), превратилась в прибыльный бизнес: содержание одного ребенка в таком лагере стоит сотни евро в месяц.

МИД Финляндии подтвердил, что знает о такой практике. Однако, по словам чиновников, официальные жалобы от семей поступают очень редко.

