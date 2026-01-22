Вскрылись издевательства над стариками в нелегальном пансионате

В Красноярске разгорелся скандал вокруг нелегального пансионата для пожилых людей, где постояльцев избивали, сообщает Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на экс-сотрудницу учреждения. По информации источника, заведение находится в здании на улице Киренского под вывеской «Спортзал».

Бывшая сотрудница учреждения заявила об издевательствах, избиениях и унижениях пенсионеров. По ее словам, заведение работает без лицензии, а у персонала отсутствуют медицинские книжки.

Поводом для огласки стал случай, когда женщина обнаружила одну из подопечных с серьезными синяками на лице. Коллеги попытались списать травмы на случайное падение, утверждая, что старушка «ударилась головой о тумбочку». Не поверив в официальную версию, свидетельница вызвала полицию и написала заявление, однако, как сообщает канал, спустя две недели после инцидента пансионат продолжает принимать постояльцев.

Ранее в калужском доме престарелых на улице Маяковского пенсионеров накормили докторской колбасой, в которой содержался опасный антипаразитарный препарат для животных. Как сообщает «SHOT ПРОВЕРКА», по итогам разбирательства производителю вынесли предостережение, а всю партию некачественного продукта обязали изъять из оборота.