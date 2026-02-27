Зимняя Олимпиада — 2026
Переодетый в девушку пьяный парень угнал BMW и устроил гонки по Красноярску

В Красноярске инспекторы поймали пьяного парня в женской одежде на угнанном BMW

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Красноярске инспекторы ДПС задержали водителя BMW после погони по улицам города, пишет Telegram-канал Kras Mash. По его информации, за рулем оказался пьяный 20-летний парень, переодетый в женскую одежду и с макияжем.

В материале говорится, что молодой человек угнал чужую BMW, а после встречи с сотрудниками ГИБДД попытался скрыться. Во время погони он несколько раз проскакивал на красный сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. Спустя некоторое время его занесло на обочину, и машина застряла в сугробе. Он попытался сбежать с места аварии, но был пойман. Проверка на алкогольное опьянение показала превышение допустимой нормы в девять раз.

Ранее в Бразилии полицейские под прикрытием вышли на охоту за карманниками в костюмах героев мультфильма «Скуби-Ду». Необычная операция прошла во время карнавала, где преступники массово крали мобильные телефоны у участников праздника. Другие полицейские работали в образах персонажей из «Игры в кальмара», а в Рио-де-Жанейро стражи порядка использовали костюмы героев «Бумажного дома» и даже Джейсона Вурхиса из «Пятницы, 13-го».

Россия
Красноярск
угоны
пьянство
задержания
