Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 17:00

В Петербурге задержали партию индийского кунжута из-за нарушений

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Петербурге задержали партию кунжута из Индии из-за нарушений, сообщает «Петербург2». Четыре партии задержаны в морском порту Северной столицы из-за недостатка документов.

Сообщается, что общий вес задержанного груза составил 162 тонны. При проверке документов обнаружили отсутствие сведений о лабораторных исследованиях, а к декларациям о соответствии не были приложены протоколы испытаний на наличие семян белены и радионуклидов.

Без перечисленных документов товары не могут быть допущены к ввозу в Россию. Отмечается, что отсутствие лабораторных исследований может привести к рискам для здоровья потребителей и нарушению санитарных норм.

Ранее сообщалось, что иранский шафран рискует исчезнуть с российского рынка из-за войны на Ближнем Востоке. Стоимость обычного шафрана в России составляет 350–700 рублей за грамм, премиальных иранских сортов — 1200–1800 рублей, но из-за отсутствия новых партий цены могут вырасти на 30–50%.

Санкт-Петербург
грузы
документы
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.