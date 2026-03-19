В Петербурге задержали партию индийского кунжута из-за нарушений

В Петербурге задержали партию кунжута из Индии из-за нарушений, сообщает «Петербург2». Четыре партии задержаны в морском порту Северной столицы из-за недостатка документов.

Сообщается, что общий вес задержанного груза составил 162 тонны. При проверке документов обнаружили отсутствие сведений о лабораторных исследованиях, а к декларациям о соответствии не были приложены протоколы испытаний на наличие семян белены и радионуклидов.

Без перечисленных документов товары не могут быть допущены к ввозу в Россию. Отмечается, что отсутствие лабораторных исследований может привести к рискам для здоровья потребителей и нарушению санитарных норм.

Ранее сообщалось, что иранский шафран рискует исчезнуть с российского рынка из-за войны на Ближнем Востоке. Стоимость обычного шафрана в России составляет 350–700 рублей за грамм, премиальных иранских сортов — 1200–1800 рублей, но из-за отсутствия новых партий цены могут вырасти на 30–50%.