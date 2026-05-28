Как получить справку о составе семьи: простая инструкция для всех

На каждый день

Как получить справку через «Госуслуги»: шаг за шагом

Как получить справку о составе семьи: простая инструкция для всех

Справка о составе семьи — это документ, в котором указано, кто именно зарегистрирован в квартире или доме по конкретному адресу, даты рождения жильцов и степень их родства. Ее запрашивают при оформлении льгот и субсидий, налогового вычета, при записи ребенка в школу или детский сад, при взыскании алиментов, купле-продаже жилья. Несмотря на то что официально этот документ был отменен еще в 2018 году и организации обязаны запрашивать сведения о регистрации самостоятельно, справка о составе семьи по-прежнему остается одним из самых частых запросов в МФЦ.

Как получить справку о составе семьи

Способов несколько — выбирайте тот, что удобнее:

через МФЦ — самый надежный и универсальный способ для всех регионов России: приходите с паспортом, называете нужный документ, получаете готовую справку в течение трех рабочих дней;

через «Госуслуги» — доступно не во всех регионах; если ваш регион поддерживает эту функцию, в поисковой строке портала введите «Жилищные документы» — система автоматически определит регион и покажет доступные администрации;

через сайт mos.ru — для жителей Москвы и Московской области, куда можно войти через аккаунт «Госуслуг»;

в управляющей компании или ТСЖ — если дом обслуживается напрямую этими организациями, они тоже вправе выдавать такой документ.

Как получить справку о составе семьи: простая инструкция для всех Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как получить справку через «Госуслуги»: шаг за шагом

Для себя и для ребенка порядок действий единый, разница — в пакете документов:

Войдите на портал «Госуслуги» с подтвержденным аккаунтом — без подтверждения личности подача заявления недоступна. В поисковой строке введите «Предоставление адресно-справочной информации» — именно так сейчас официально называется эта услуга. Выберите администрацию вашего района и нажмите «Получить услугу». Заполните электронную форму — данные заявителя подтянутся автоматически из вашего профиля. В списке запрашиваемых документов выберите выписку из домовой книги (это и есть справка о составе семьи). Отправьте заявку и ожидайте уведомления — при отсутствии межведомственных запросов справка готовится за один рабочий день, в остальных случаях — до четырех-пяти дней. Для ребенка дополнительно приложите свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность ребенка, и подтверждение родства или опеки.

Срок действия и что делать при утере

Несколько важных практических советов:

срок действия законодательно не установлен — у справки о составе семьи нет официального «срока годности»; конкретная организация, куда вы ее подаете, сама устанавливает приемлемый для нее период, обычно это 10–30 дней;

хранить дома или носить с собой — дома, как и любые документы на жилье: постоянно носить справку незачем, ведь она выдается под конкретный запрос и довольно быстро «устаревает» фактически;

опасности при утере нет — справка о составе семьи не является удостоверением личности и не дает доступа к «Госуслугам»; войти на портал «Госуслуги» через номер этого документа невозможно — для входа используются СНИЛС, паспорт и номер телефона;

при утере просто закажите новую — справка о составе семьи выдается бесплатно и без ограничений по количеству; восстанавливать ее по особой процедуре не нужно.

Справка о составе семьи: для чего нужна и можно ли получить через «Госуслуги» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Получить справку о составе семьи сегодня — это вопрос буквально одного визита в МФЦ или нескольких кликов на портале «Госуслуги», если ваш регион поддерживает онлайн-подачу. Главное — иметь подтвержденный аккаунт и паспорт под рукой, а все остальное система сделает за вас.

Ранее мы рассказывали, как быстро оформить свидетельство о рождении ребенка.