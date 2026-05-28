Молодой ученый из Москвы отдал мошенникам около 2,5 млн рублей

В Калининграде телефонные мошенники путем обмана выманили около 2,5 млн рублей у 29-летнего ученого из Москвы, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на правоохранителей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в полиции, инцидент начался со звонка от якобы курьера. Мужчина 29 лет поддался на уговоры злоумышленника и продиктовал код из СМС под видом получения посылки. Затем с ним на связь вышли люди, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Мошенники убедили москвича, что на него оформлена доверенность на фигуранта экстремистского дела, а сам он якобы финансирует иностранное государство. Под видом следователя аферисты заставили жертву перевести все деньги на их счет для «проверки». В итоге потерпевший отдал курьеру почти 2,5 млн рублей, причем более 1,9 млн из них — кредитные.

Ранее телефонные мошенники под видом «службы домофона» обманули подростка из Москвы, выманив у него сумму в 16 млн рублей. Злоумышленники сначала выведали у СМС-код, а затем запугали его вымышленным взломом аккаунта на «Госуслугах».