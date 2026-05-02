Справка 2-НДФЛ: зачем она нужна и как ее получить через Госуслуги

Если вы хоть раз брали кредит, оформляли налоговый вычет или устраивались на новую работу, вы наверняка уже держали в руках справку 2-НДФЛ — или еще только собираетесь заняться ее оформлением, иначе вы бы не открыли эту статью. Итак, отбросьте в сторону страх перед бюрократическими проволочками и затяжными хождениями по кабинетам суровых сотрудников налоговой службы. Эта справка не такая уже страшная, как кажется: мы сейчас вместе с вами разберемся, что это за документ, где его взять и как не запутаться в цифрах, указанных в нем.
Что такое 2-НДФЛ и где она пригодится
Аббревиатура расшифровывается просто: «2» — это порядковый номер формы, «НДФЛ» — налог на доходы физических лиц. Справка 2-НДФЛ официально называется «Справка о доходах и суммах налога физического лица» — она показывает, сколько денег вы заработали за год и сколько налогов с вашего заработка удержал работодатель.
Эта справка может понадобиться вам в целом ряде жизненных ситуаций:
кредит или ипотека — банк проверяет платежеспособность;
налоговый вычет — за лечение, обучение, покупку жилья;
новое место работы — для учета вычетов у нового работодателя;
визовый центр — для подтверждения финансовой состоятельности;
развод, усыновление, выход на пенсию, суд.
Как получить справку 2-НДФЛ: все способы
Есть четыре надежных способа, и каждый подойдет в зависимости от ситуации:
У работодателя — обратитесь в бухгалтерию или к руководителю с устной просьбой или заявлением; работодатель обязан выдать справку в течение 3 рабочих дней, цель указывать не нужно. К слову, это самый простой и «читерский» способ ее получения — ведь вам самим не надо тратить не минуты на оформление документа — за вас это сделают опытные бухгалтера.
На сайте ФНС — авторизуйтесь через Госуслуги, раздел «Доходы» → «Сведения о доходах»; доступны справки за последние 5 лет.
В налоговой инспекции лично — подойдет, если нет компьютера или подтвержденного аккаунта.
Через Госуслуги — самый быстрый онлайн-способ, подробнее ниже.
Госуслуги и 2-НДФЛ: пошаговая инструкция
Получить справку 2НДФЛ через Госуслуги можно буквально за несколько минут — понадобится только подтвержденная учетная запись и ИНН:
Войдите на gosuslugi.ru и авторизуйтесь.
Перейдите в раздел «Документы» → «Доходы и налоги».
Выберите услугу «Справка о доходах по форме 2-НДФЛ».
Укажите год, за который нужна справка, и нажмите «Заказать».
Готовая справка появится в личном кабинете — ее можно скачать и распечатать на принтере.
На Госуслугах доступны справки за последние 3 года. Если нужна справка за более ранний период — обращайтесь на сайт ФНС, там история за 5 лет.
Коды в 2-НДФЛ: как не испугаться странных цифр
В таблице справки напротив каждой суммы стоят четырехзначные коды в 2-НДФЛ — не пугайтесь, это просто шифр видов выплат и вычетов:
2000 — зарплата;
2012 — отпускные;
2300 — больничные;
2002 — премия;
126 — стандартный вычет на первого ребенка.
Коды в 2-НДФЛ помогают проверить, все ли верно учел работодатель, и убедиться, что налоги удержаны правильно.
Практичные советы: хранение и утеря
Несколько важных моментов, которые сберегут ваши нервы:
Срок действия — законодательно не установлен, но банки и ведомства, как правило, принимают справку, выданную не позднее 30 дней назад; уточняйте в конкретной организации.
Хранить дома или носить с собой? — дома, как архивный документ; с собой справку брать не нужно, это не удостоверение личности.
Страшно ли потерять? — не страшно: справка 2-НДФЛ не дает доступа к счетам и не является платежным документом, однако содержит персональные данные, поэтому не оставляйте ее в открытом доступе и не отправляйте незнакомым людям.
Мошенники — по данным справки нельзя снять деньги или взять кредит без вашего личного участия, но будьте осторожны: связка ФИО + ИНН + сумма дохода — ценная информация для фишинга.
Утеря — не проблема: просто закажите новую справку у работодателя, на сайте ФНС или через Госуслуги 2-НДФЛ, это бесплатно и занимает считанные минуты.
Справка 2-НДФЛ — один из тех документов, которые выглядят грозно, пугая обилием непонятных цифр, а на деле получаются на руки быстро и без лишних хлопот. Особенно, если делегировать все скучные оформления бухгалтерии. Но если вы решили получить ее самостоятельно, главное — знать, куда зайти в приложении или куда идти за ней, как говориться, ногами. Сохраните нашу инструкцию и не бойтесь никаких документов.
