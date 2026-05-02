Справка 2-НДФЛ: зачем она нужна и как ее получить через Госуслуги

Что такое 2-НДФЛ и где она пригодится

Если вы хоть раз брали кредит, оформляли налоговый вычет или устраивались на новую работу, вы наверняка уже держали в руках справку 2-НДФЛ — или еще только собираетесь заняться ее оформлением, иначе вы бы не открыли эту статью. Итак, отбросьте в сторону страх перед бюрократическими проволочками и затяжными хождениями по кабинетам суровых сотрудников налоговой службы. Эта справка не такая уже страшная, как кажется: мы сейчас вместе с вами разберемся, что это за документ, где его взять и как не запутаться в цифрах, указанных в нем.

Аббревиатура расшифровывается просто: «2» — это порядковый номер формы, «НДФЛ» — налог на доходы физических лиц. Справка 2-НДФЛ официально называется «Справка о доходах и суммах налога физического лица» — она показывает, сколько денег вы заработали за год и сколько налогов с вашего заработка удержал работодатель.

Эта справка может понадобиться вам в целом ряде жизненных ситуаций:

кредит или ипотека — банк проверяет платежеспособность;

налоговый вычет — за лечение, обучение, покупку жилья;

новое место работы — для учета вычетов у нового работодателя;

визовый центр — для подтверждения финансовой состоятельности;

развод, усыновление, выход на пенсию, суд.

Как получить справку 2-НДФЛ: все способы

Есть четыре надежных способа, и каждый подойдет в зависимости от ситуации:

У работодателя — обратитесь в бухгалтерию или к руководителю с устной просьбой или заявлением; работодатель обязан выдать справку в течение 3 рабочих дней, цель указывать не нужно. К слову, это самый простой и «читерский» способ ее получения — ведь вам самим не надо тратить не минуты на оформление документа — за вас это сделают опытные бухгалтера. На сайте ФНС — авторизуйтесь через Госуслуги, раздел «Доходы» → «Сведения о доходах»; доступны справки за последние 5 лет. В налоговой инспекции лично — подойдет, если нет компьютера или подтвержденного аккаунта. Через Госуслуги — самый быстрый онлайн-способ, подробнее ниже.

Госуслуги и 2-НДФЛ: пошаговая инструкция

Получить справку 2НДФЛ через Госуслуги можно буквально за несколько минут — понадобится только подтвержденная учетная запись и ИНН:

Войдите на gosuslugi.ru и авторизуйтесь. Перейдите в раздел «Документы» → «Доходы и налоги». Выберите услугу «Справка о доходах по форме 2-НДФЛ». Укажите год, за который нужна справка, и нажмите «Заказать». Готовая справка появится в личном кабинете — ее можно скачать и распечатать на принтере.

На Госуслугах доступны справки за последние 3 года. Если нужна справка за более ранний период — обращайтесь на сайт ФНС, там история за 5 лет.

Коды в 2-НДФЛ: как не испугаться странных цифр

В таблице справки напротив каждой суммы стоят четырехзначные коды в 2-НДФЛ — не пугайтесь, это просто шифр видов выплат и вычетов:

2000 — зарплата;

2012 — отпускные;

2300 — больничные;

2002 — премия;

126 — стандартный вычет на первого ребенка.

Коды в 2-НДФЛ помогают проверить, все ли верно учел работодатель, и убедиться, что налоги удержаны правильно.

Практичные советы: хранение и утеря

Несколько важных моментов, которые сберегут ваши нервы:

Срок действия — законодательно не установлен, но банки и ведомства, как правило, принимают справку, выданную не позднее 30 дней назад; уточняйте в конкретной организации. Хранить дома или носить с собой? — дома, как архивный документ; с собой справку брать не нужно, это не удостоверение личности. Страшно ли потерять? — не страшно: справка 2-НДФЛ не дает доступа к счетам и не является платежным документом, однако содержит персональные данные, поэтому не оставляйте ее в открытом доступе и не отправляйте незнакомым людям. Мошенники — по данным справки нельзя снять деньги или взять кредит без вашего личного участия, но будьте осторожны: связка ФИО + ИНН + сумма дохода — ценная информация для фишинга. Утеря — не проблема: просто закажите новую справку у работодателя, на сайте ФНС или через Госуслуги 2-НДФЛ, это бесплатно и занимает считанные минуты.

Справка 2-НДФЛ — один из тех документов, которые выглядят грозно, пугая обилием непонятных цифр, а на деле получаются на руки быстро и без лишних хлопот. Особенно, если делегировать все скучные оформления бухгалтерии. Но если вы решили получить ее самостоятельно, главное — знать, куда зайти в приложении или куда идти за ней, как говориться, ногами. Сохраните нашу инструкцию и не бойтесь никаких документов.

