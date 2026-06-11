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11 июня 2026 в 20:26

«Деньги найдены»: Медведев о восстановлении панорамы в Севастополе

Медведев: деньги на восстановление музея в Севастополе нашлись

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Деньги для восстановления разрушенной ударом дрона панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» уже найдены, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Трансляция выступления велась на официальном сайте партии. Политик добавил, что Россия не первый раз сталкивается с подобными вызовами.

По поводу панорамы — очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что финансирует восстановление, — сказал Медведев.

Ранее музей обороны Севастополя представил на выставке, которая открывается 11 июня, два фрагмента панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Эти части полотна удалось спасти после пожара, возникшего в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 10 июня.

До этого директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин допустил, что восстановление здания и полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» может занять около пяти лет. Он указал на то, что группа советских художников воссоздавала полотно Франца Рубо три года.

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