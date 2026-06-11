Экс-замглавы правления Сбербанка исключили из санкционных списков США

Минфин США исключил двух человек из санкционных списков, связанных с Россией, говорится в опубликованном ведомством документе. Ограничения сняты с Сергея Мальцева, который занимал должность заместителя председателя правления Сбербанка. Причины такого решения в американском министерстве не раскрыли.

Весной 2022 года Вашингтон ввел санкции против Сбербанка. Они предусматривали блокировку активов и запрет на операции и сделки для граждан и компаний США. В мае того же года стало известно об уходе Мальцева из банка. Также из санкционного списка исключена основатель и совладелец Confideri Ольга Райкис.

Ранее США продлили действие лицензии, которая позволяет проводить финансовые операции с рядом российских банков в рамках проектов в сфере гражданской ядерной энергетики. Она будет действовать до 18 декабря 2026 года. Разрешение распространяется на Банк России, Национальный клиринговый центр, а также Альфа-Банк, ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, банки «Зенит», «Открытие» и «Санкт-Петербург».