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11 июня 2026 в 20:05

Пропавшего мальчика нашли во дворе его собственного дома

Мальчик из Челябинской области сутки прятался дома, пока его искала полиция

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мальчик пропал во время выпаса скота в поселке Снежный Челябинской области, сообщила поисково-спасательная служба региона в соцсети «ВКонтакте». К поискам подключились спасатели и полиция, однако подростка обнаружили во дворе его собственного дома.

Спрятался так, что пришлось вызывать спасателей, — отметили в спасательной службе.

Инцидент произошел, когда отец 13-летнего мальчика ненадолго отлучился во время выпаса скота. По возвращении он не обнаружил сына на месте и начал самостоятельные поиски. На следующий день к операции присоединились сотрудники Локомотивного поисково-спасательного отряда и полицейские.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске мужчина, подозреваемый в похищении 10-летней школьницы, заявил, что девочка якобы сама захотела проводить с ним время из-за скуки. Сотрудники полиции не обнаружили у нее видимых телесных повреждений.

До этого 11-летний мальчик две недели бродил в джунглях китайской провинции Гуандун и выжил благодаря плодам фиговых деревьев и дождевой воде. Ребенка нашли после того, как сборщик трав обнаружил его одежду в лесу и оповестил полицию.

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