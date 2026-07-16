Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду

Европейский антициклон обеспечит Московскому региону теплую и сухую погоду на ближайшие трое суток, сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России. Синоптики отметили, что до конца недели в столице и области осадков не ожидается, а суточный ход температуры будет значительным.

В пятницу и выходные характер погоды в столичном регионе определит антициклон, который движется из Европы. <...> Суточный ход температуры будет большим: ночи пока еще останутся бодрящими для лета, а днем будет отмечаться хороший прогрев, — отметили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, в ночь на пятницу температура в Москве опустится до 8-10 градусов, а в центре города может достичь 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-23 градусов. К выходным потеплеет: в субботу днем ожидается до 27 градусов, а в воскресенье в столице столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов.

Однако с понедельника, 20 июля, ситуация изменится. Над Балтийским морем сформировался циклон, который начнет смещаться на северо-восток, приближая к региону атмосферный фронт. В начале новой недели в Москве пройдут небольшие дожди, а дневная температура составит 22-27 градусов.

Ранее искусственный интеллект предупредил о дождливой и неустойчивой погоде в центральной части России и на Урале в августе. В то же время на юге страны обещал сохранение сильной жары с температурой воздуха до 39 градусов.