Московский суд принял решение по двум бывшим топ-менеджерам Fesco

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы Fesco Михаила Рабиновича и экс-президента группы Аркадия Коростелева, сообщила пресс-служба инстанции. Решение об аресте было принято в связи с делом о хищениях и растрате в особо крупном размере, передает ТАСС.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Коростелева и Рабиновича удовлетворено, — сообщили в суде.

Фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

На сегодняшний день Рабинович скрылся от суда и следствия. Также в розыск объявлен Аркадий Коростелев. По предварительной информации, он успел покинуть территорию России.

Ранее прокурор Мещанского районного суда Москвы сообщал, что Рабинович, по версии следствия, создал преступную группу для хищения средств Владивостокского морского торгового порта. В ходе заседания решался вопрос об аресте двух других фигурантов дела.