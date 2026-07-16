Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы

Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы Подростку удалили часть мозга после удара швартовой скобой на Неве в Петербурге

Подросток оказался в коме после тяжелой травмы, полученной во время работы на причале в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, Виктор (имя изменено) подрабатывал на транспортировке понтонов и участвовал в буксировке железных конструкций в акватории Невы.

Во время движения в районе третьего буя, недалеко от вантового моста ЗСД, от катера оторвался трос вместе с металлической скобой для его крепления. Деталь попала в голову подростку, который находился на одном из понтонов без защитной каски.

Пострадавшему раздробило череп и разорвало глаз. Его доставили в больницу, где он перенес шестичасовую операцию, в ходе которой ему удалили часть мозга. Сейчас подросток находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Родители пострадавшего ищут свидетелей случившегося и записи с видеорегистраторов судов.

Ранее медики Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли мальчика, в ноге которого застрял рыболовный крючок с наживкой. Врачи отметили, что подобные травмы — это риск тяжелой инфекции органическими материалами.