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16 июля 2026 в 17:57

Украинцы засыпали Зеленского оскорбительными подарками

Украинцы засыпали соцсети Зеленского ругательствами из-за отставки Федорова

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Граждане Украины начали использовать платную функцию отправки подарков в Telegram, чтобы выразить президенту Владимиру Зеленскому резкое недовольство его кадровой политикой в кабмине, сообщает РИА Новости. Зеленский объявил о планах в очередной раз переформатировать правительство и отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

Причиной кадровых перестановок Зеленский назвал провал реформы военкоматов. В ответ на это украинские пользователи начали заваливать его Telegram-канал платными подарочными стикерами, сопровождая их нецензурной бранью. Украинцы призывают вернуть Федорова на должность и вместо него уволить главкома ВСУ Александра Сырского.

Убери Сырского и верни Федорова! — гласит одно из требований.

Помимо этого, многие отправители высказывают оскорбления в адрес самого Зеленского, его избирателей и земляков. Большинство платных сообщений в канале украинского лидера сейчас изобилует ненормативной лексикой и прямыми угрозами из-за отставки главы оборонного ведомства.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте. При этом Клименко отказался от кресла министра обороны.

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