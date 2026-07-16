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16 июля 2026 в 18:42

ФИФА определилась с наказанием для аргентинцев за выходку с баннером

ФИФА не введет санкций против аргентинцев до финала чемпионата мира

Фото: Leo Barrilari/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование против Аргентины из-за выходки после победы над Англией, сообщила радиостанция Cope. Отмечается, что страну не подвергнут санкциям до конца нынешнего чемпионата мира по футболу. Сборная латиноамериканского государства сможет сыграть против команды Испании в финале текущего сезона.

Аргентинцы после матча со сборной Англии вышли на поле с баннером с надписью «Мальвинские (Фолклендские) острова — аргентинские». По регламенту ФИФА, игрокам национальных команд запрещено демонстрировать политические сообщения и лозунги.

Фолклендские острова стали местом сражения Соединенного королевства и Аргентины в 1982 году. В ходе конфликта, также известного как Фолклендская война, погибло больше 800 человек. Латиноамериканская страна проиграла, но продолжает оспаривать территорию архипелага.

Ранее специалисты ФИФА заявили, что поведение команды нарушило правила мероприятия о политических акциях и ненадлежащем поведении. Британские власти возмутились поступком аргентинских спортсменов и потребовали провести расследование.

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