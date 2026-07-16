ФИФА определилась с наказанием для аргентинцев за выходку с баннером

ФИФА определилась с наказанием для аргентинцев за выходку с баннером ФИФА не введет санкций против аргентинцев до финала чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование против Аргентины из-за выходки после победы над Англией, сообщила радиостанция Cope. Отмечается, что страну не подвергнут санкциям до конца нынешнего чемпионата мира по футболу. Сборная латиноамериканского государства сможет сыграть против команды Испании в финале текущего сезона.

Аргентинцы после матча со сборной Англии вышли на поле с баннером с надписью «Мальвинские (Фолклендские) острова — аргентинские». По регламенту ФИФА, игрокам национальных команд запрещено демонстрировать политические сообщения и лозунги.

Фолклендские острова стали местом сражения Соединенного королевства и Аргентины в 1982 году. В ходе конфликта, также известного как Фолклендская война, погибло больше 800 человек. Латиноамериканская страна проиграла, но продолжает оспаривать территорию архипелага.

Ранее специалисты ФИФА заявили, что поведение команды нарушило правила мероприятия о политических акциях и ненадлежащем поведении. Британские власти возмутились поступком аргентинских спортсменов и потребовали провести расследование.