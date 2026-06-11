Строительные бытовки загорелись в Отрадном Строительные бытовки загорелись в столичном районе Отрадное

В Отрадном произошел пожар в строительных бытовках, передает корреспондент NEWS.ru. На опубликованных кадрах видно мощное пламя.

На месте происшествия поднимается густой дым, бытовки находились за забором. Пожар удалось оперативно локализовать. По предварительной информации, жертв нет.

Ранее в Новосибирске полностью ликвидировали пожар на складе с пластиком. Специалисты устанавливают причину возгорания.

До этого сообщалось о трех природных пожарах общей площадью 31,4 гектара на территории Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря усилиям экстренных служб один из действующих очагов возгорания уже удалось локализовать.

Также спасателям удалось полностью потушить пожар в Свято-Никольской церкви в Ессентуках. По данным ГУ МЧС по Ставрополью, площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, а к тушению привлекали 54 человека и 14 единиц техники.