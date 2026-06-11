Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 20:28

Ученые вырастили кожу тираннозавра и сделали из нее сумку за 41 млн рублей

Сумку из лабораторно выращенной кожи тираннозавра выставили на аукционе в Париже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Первая в мире сумка из кожи тираннозавра, выращенной в лаборатории, выставлена на торги аукционного дома Giquello в парижском Hôtel Drouot, говорится в сообщении площадки. Начальная оценка лота составляет от €300 тыс. до €500 тыс. (от 24,9 млн до 41,5 млн рублей).

Как специалист, привыкший ежедневно работать с динозаврами и их ископаемыми останками, я и представить себе не мог, что однажды смогу в каком-то смысле прикоснуться к их коже. Это изделие представляет собой поразительный диалог между доисторической эпохой, которую мы изучаем, и возможностями, открытыми современной наукой, — отметил специалист аукционного дома Якопо Бриано.

Материал получил название T-Rex Leather. В его основе — восстановленные белковые последовательности тираннозавра, которые внедрены в специализированные клеточные системы для производства коллагена без использования животноводства. Готовая кожа обработана традиционными методами растительного дубления.

Аксессуар размером 26 на 18 сантиметров изготовил польский дизайнер Михал Хадас, основатель авангардного бренда Enfin Levé. Модель отличается лаконичной архитектурной формой, а серебряная фурнитура включает пряжку, отлитую методом утраченного воска, и элемент в форме двойной спирали ДНК — отсылку к экспериментальному происхождению материала.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Мексико палеонтологи обнаружили кость одного из крупнейших тираннозавров Северной Америки. Возраст останков оценили в 74 млн лет, а по размерам берцовой кости ученые определили, что вес динозавра составлял около 4,7 тонны.

Мир
Европа
Франция
динозавры
сумки
аукционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сделка одобрена»: Трамп заявил прорыве по Ирану
Туристы оказались заперты на высоте из-за поломки американских горок
Развод, второй ребенок, мнение об СВО: как живет актриса Диана Пожарская
Командир ВС РФ рассказал о тактике маскировки ВСУ в Константиновке
Из жары в холод: какие погодные сюрпризы готовит июнь
ВСУ атаковали дроном ребенка, гуляющего во дворе дома
Раскрыто, как ВС России выявляют точки запуска БПЛА в Константиновке
«‎Ударов не будет»: Трамп отменил свое решение по Ирану
Экс-замглавы правления Сбербанка исключили из санкционных списков США
Захарова призвала США вспомнить закон на фоне скандала с Кубой
Ученые вырастили кожу тираннозавра и сделали из нее сумку за 41 млн рублей
Медведев считает, что поддержка нужна всем многодетным семьям
«Деньги найдены»: Медведев о восстановлении панорамы в Севастополе
Съемки в США, развод, новые фильмы: как живет актер Андрей Свиридов
Строительные бытовки загорелись в Отрадном
Вашингтон продлил разрешение на операции по ядерной энергетике с банками РФ
«Пропавшая» Набиуллина получила от Путина важный сигнал: что будет с ценами
Пропавшего мальчика нашли во дворе его собственного дома
Киев экстренно эвакуировал заводы из Краматорска на фоне успехов ВС России
Смерть Чурсиной, «слезы» Еревана, удар по релокантам: что дальше
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.