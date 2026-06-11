Ученые вырастили кожу тираннозавра и сделали из нее сумку за 41 млн рублей

Ученые вырастили кожу тираннозавра и сделали из нее сумку за 41 млн рублей Сумку из лабораторно выращенной кожи тираннозавра выставили на аукционе в Париже

Первая в мире сумка из кожи тираннозавра, выращенной в лаборатории, выставлена на торги аукционного дома Giquello в парижском Hôtel Drouot, говорится в сообщении площадки. Начальная оценка лота составляет от €300 тыс. до €500 тыс. (от 24,9 млн до 41,5 млн рублей).

Как специалист, привыкший ежедневно работать с динозаврами и их ископаемыми останками, я и представить себе не мог, что однажды смогу в каком-то смысле прикоснуться к их коже. Это изделие представляет собой поразительный диалог между доисторической эпохой, которую мы изучаем, и возможностями, открытыми современной наукой, — отметил специалист аукционного дома Якопо Бриано.

Материал получил название T-Rex Leather. В его основе — восстановленные белковые последовательности тираннозавра, которые внедрены в специализированные клеточные системы для производства коллагена без использования животноводства. Готовая кожа обработана традиционными методами растительного дубления.

Аксессуар размером 26 на 18 сантиметров изготовил польский дизайнер Михал Хадас, основатель авангардного бренда Enfin Levé. Модель отличается лаконичной архитектурной формой, а серебряная фурнитура включает пряжку, отлитую методом утраченного воска, и элемент в форме двойной спирали ДНК — отсылку к экспериментальному происхождению материала.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Мексико палеонтологи обнаружили кость одного из крупнейших тираннозавров Северной Америки. Возраст останков оценили в 74 млн лет, а по размерам берцовой кости ученые определили, что вес динозавра составлял около 4,7 тонны.