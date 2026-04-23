Что такое СНИЛС и зачем он нужен: оформляем себе и ребенку за 5 минут

Мы привыкли вспоминать о документах в самый неподходящий момент — когда без них никуда, они требуются нам срочно здесь и сейчас, а времени на их поиски по тумбочкам или папкам с важными бумагами — в обрез. СНИЛС занимает в этом списке срочно понадобившихся документов почетное место. Хотя получить его сегодня — дело буквально одного визита в ближайший офис многофункционального центра (МФЦ) или нескольких «тапов» в своем телефоне.
Что такое СНИЛС?
СНИЛС расшифровывается как страховой номер индивидуального лицевого счета — это ваш персональный 11-значный код в системе обязательного пенсионного страхования. Государство использует его, чтобы вести учет трудового стажа, начислять пенсию, назначать льготы и пособия, а заодно — распознавать вас на федеральном портале «Госуслуги». Без этого номера не получится ни устроиться на работу, ни оформить налоговый вычет, ни поставить ребенка в очередь в детский сад или записать его в школу.
Узнать СНИЛС в любой момент можно через личный кабинет на «Госуслугах», а также обратившись в МФЦ или отделение Социального фонда (СФР).
Как получить СНИЛС: способы оформления
Вариантов несколько — выбирайте тот, что удобнее именно вам:
Через работодателя — при первом выходе на работу кадровая служба сама направляет данные в СФР, от вас ничего не потребуется.
В отделении СФР — достаточно прийти с паспортом, документ оформляется в тот же день.
В МФЦ — также с паспортом; подходит, если ближайший СФР далеко. Срок оформления — до 5 рабочих дней.
Через интернет — на портале «Госуслуги», при наличии активного аккаунта, подаете заявку онлайн, затем один раз подходите в МФЦ или СФР для удостоверения личности и получения документа на руки.
Госуслуги и СНИЛС: как оформить себе и ребенку
Портал «Госуслуги» снимает с вас неприятную необходимость стоять в живых очередях — вам достаточно подтвержденной учетной записи и нескольких минут времени.
Для себя:
Откройте gosuslugi.ru и в строке поиска наберите «оформить СНИЛС».
Заполните форму заявления — большинство данных система подставит из вашего профиля самостоятельно.
В назначенный день явитесь с паспортом в выбранное отделение МФЦ или СФР.
СНИЛС на ребенка через Госуслуги:
Авторизуйтесь на портале под учетной записью родителя или законного представителя.
Перейдите в раздел «Семья и дети» и выберите услугу оформления СНИЛС на ребенка.
Заполните заявление: потребуются данные свидетельства о появлении на свет вашего ребенка.
Лично посетите МФЦ или СФР с паспортом и свидетельством о рождении — готовность через МФЦ составит до 10 рабочих дней, через СФР — до 5 рабочих дней.
Зачем нужен СНИЛС и как сделать документ себе и ребенку — важная инструкция
Важно знать: хранение, потеря и безопасность
Несколько советов, которые помогут избежать лишних хлопот:
срок действия — СНИЛС выдается один раз и действует бессрочно; при смене имени или фамилии номер остается прежним;
где хранить — постоянно носить с собой не нужно, это не паспорт и предъявлять его на улице никто не вправе требовать. Держите дома или просто запомните номер;
смена фамилии — номер не меняется, но личные данные в СФР нужно обновить, чтобы избежать расхождений в документах;
при утере — ничего страшного: с паспортом обратитесь в МФЦ или СФР и получите документ АДИ-РЕГ — уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета, которое с апреля 2019 года заменяет привычную зеленую пластиковую карточку СНИЛС. Здесь же вы сможете узнать номер своего СНИЛС, который лучше выучить наизусть.
Что такое СНИЛС и зачем он нужен: оформляем себе и ребенку за 5 минут
Осторожно: мошенники!
Номер СНИЛС применяется для входа на сервис «Госуслуги», поэтому сообщать его посторонним людям не стоит, а тем более — вместе с паролем от аккаунта. Однако, если у вас вдруг появились основания полагать, что эти важные персональные данные «утекли», сразу смените пароль от Госуслуг и немедленно подключите двухфакторную аутентификацию.
СНИЛС — документ на всю жизнь, и получить его сегодня совсем несложно. Оформите его заранее — и пусть у вас и ваших детей все документы будут в идеальном порядке.
Ранее мы рассказывали, зачем нужна адресная справка и как получить ее без очереди.