Что сделать в огороде в первой декаде июня: чек-лист для дачника

Июнь — месяц, когда огород начинает диктовать свои условия. Рассада уже в земле, всходы тянутся к солнцу, а вместе с ними — сорняки, вредители и первые болезни. Первая декада июня делает садовые работы особенно насыщенными: именно сейчас закладывается урожай, который вы соберете в июле и августе. Пропустить этот момент — значит потерять треть результата. Давайте разберемся, что и в каком порядке нужно сделать на грядках с 1 по 10 июня и что можно посеять в июне в открытый грунт.

Полив и влагозарядка: как часто и сколько воды

Работы в огороде в начале июня начинаются с оценки влажности почвы. В первой половине месяца погода еще непредсказуема: в одних регионах льют дожди, в других — уже +28 °С и сушь. Ориентируйтесь не на календарь, а на землю: воткните палец на 5–7 см в почву. Сухо — поливайте.

Полив и подкормка растений в июне подчиняются одному правилу: лучше реже, но глубоко. Поверхностный полив провоцирует рост корней у самой поверхности, делая растения уязвимыми к жаре и засухе.

Нормы полива для основных культур:

томаты: 3–5 литров под куст, 2 раза в неделю при отсутствии дождей, строго под корень — вода на листьях провоцирует фитофтору;

огурцы: 5–8 литров на 1 кв. м, через день или ежедневно в жару, вода должна быть теплой — холодная тормозит рост и вызывает корневые гнили;

перцы и баклажаны: 3–4 литра под куст, раз в 3-4 дня;

капуста: 8–10 литров на 1 кв. м, раз в 3-4 дня, она любит воду, но не застой.

Поливайте вечером или ранним утром, чтобы вода успела впитаться до жары, а не испарилась. После каждого полива, как только верхний слой чуть подсохнет, рыхлите почву — это разрушает корку и сохраняет влагу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подкормки растений: томаты, огурцы, перцы, капуста

Первая декада июня — время первых серьезных подкормок для большинства культур. Рассада уже прижилась, корневая система работает, и растениям нужно питание для наращивания зеленой массы и закладки первых завязей.

Томаты. Если вы сажали рассаду в конце мая, через 10–14 дней после высадки дайте первую подкормку: настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), либо готовое удобрение с азотом. Когда завяжутся первые бутоны, переходите на фосфорно-калийные смеси. Полив и подкормка растений в июне особенно важны для томатов: без достаточного фосфора завязи осыпаются.

Огурцы. В начале июня огурцы активно идут в рост. Подкормите их азотным удобрением (мочевина — 20–25 г на 10 л воды) или травяным настоем. Когда появятся первые цветки, добавьте калий: он отвечает за вкус и лежкость плодов.

Перцы и баклажаны. Они требовательны к фосфору на старте. Используйте суперфосфат (30–40 г на 10 л воды) или комплексное удобрение типа «Кемира». Подкармливайте раз в 10–14 дней.

Капуста. В первой декаде июня капуста формирует листья — ей нужен азот. Отлично работает настой крапивы (залейте свежую крапиву водой 1:5, настаивайте 5–7 дней) или аммиачная селитра (20 г на 10 л). Под каждый куст выливайте по 500 мл раствора.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прополка, рыхление и мульчирование грядок

Прополка и рыхление в начале июня — обязательный ритуал каждого дачника. Сорняки в июне растут с пугающей скоростью: за неделю они способны заглушить молодую рассаду, забрать влагу и питание. Главное правило — не ждать, когда сорняк вырастет и окрепнет. Рыхлите и пропалывайте после каждого полива или дождя, пока земля мягкая.

Несколько советов по прополке и рыхлению:

рыхлите на глубину 5–7 см между рядами и на 3–4 см в рядках, чтобы не повредить корни;

удаляйте сорняки до цветения — иначе они обсеменятся и проблема увеличится в разы;

не оставляйте вырванные сорняки на грядке: те, у которых не успели сформироваться семена, можно закладывать в компост или настой-удобрение;

после прополки мульчируйте грядки — слой 5–8 см из скошенной травы, соломы или перегноя сохранит влагу, подавит новые сорняки и постепенно удобрит почву.

Мульча — это не просто солома под кустами. Это полноценный агроприем, который сокращает количество поливов в 1,5–2 раза и снижает трудозатраты на прополку почти вдвое. Прополка и рыхление в начале июня с последующим мульчированием дадут ощутимый результат уже через две недели.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пасынкование томатов и формирование огурцов

Пасынкование томатов и формирование огурцов — работа, которую нельзя откладывать. Каждый лишний побег тянет на себя питание и замедляет плодоношение.

Томаты. Пасынок — это боковой побег, который вырастает в пазухе между стеблем и листом. Если его не удалить, куст превратится в джунгли с минимальным урожаем. В первой декаде июня осматривайте томаты каждые 5–7 дней. Удаляйте пасынки, пока они не превысили 5 см — тогда ранка маленькая и быстро затягивается. Делайте это утром в сухую погоду: за день место среза подсохнет. Для индетерминантных сортов (высокорослых) оставляйте 1–2 стебля, для детерминантных (низкорослых) можно оставить 3.

Огурцы. Формирование огурцов зависит от сорта и способа выращивания. Партенокарпические гибриды (не требующие опыления) на шпалере формируют в один стебель: до 4–5 узла все побеги и завязи удаляют — это зона роста. С 6-го по 10-й узел оставляют по одной завязи и один лист, выше — побеги в 2–3 листа. Опыляемые сорта формируют иначе: им нужны боковые побеги с женскими цветками.

Защита от вредителей: тля, крестоцветная блошка, колорадский жук

Защита от вредителей в июне — одна из ключевых задач для каждого садовода. Теплая погода и молодые сочные листья — идеальные условия для размножения насекомых. Лучше предупредить, чем лечить.

Самые опасные вредители первой декады июня и как с ними бороться:

тля: обнаружили колонию — сразу обработайте мыльным раствором (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или настоем чеснока; при сильном поражении применяйте препараты на основе аверсектина или имидаклоприда — они малотоксичны для пчел при соблюдении инструкции;

крестоцветная блошка: атакует капусту, редис, дайкон — в сухую жаркую погоду способна уничтожить всходы за 2–3 дня; опудривайте растения золой с табачной пылью (1:1), при массовом нашествии применяйте контактные инсектициды на основе дельтаметрина или циперметрина;

колорадский жук: собирайте вручную яйцекладки с нижней стороны листьев, при большом количестве жуков применяйте системные инсектициды на основе имидаклоприда или тиаметоксама либо биологические препараты на основе комплексов бактерий;

слизни: раскладывайте вокруг посадок толченую яичную скорлупу или доски-ловушки, под которые слизни прячутся ночью — утром собирайте и уничтожайте.

Защита от вредителей в июне эффективнее всего работает в профилактическом режиме: осматривайте растения каждые 2–3 дня, не дожидаясь вспышки численности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посев в открытый грунт: редис, зелень, дайкон, редька

Первая декада июня — отличное время для таких садовых работ, как повторные и уплотняющие посевы. Мысли о том, что посеять в июне в открытый грунт, волнуют сегодня, пожалуй, каждого дачника, который хочет использовать каждый квадратный метр грядки с умом.

Что сеять с 1 по 10 июня:

редис: сорта «жара», «18 дней», «французский завтрак» — успеет созреть за 20–25 дней; сейте в полутени, иначе уйдет в стрелку;

салат листовой: «лолло росса», «дубовый лист», «батавия» — быстро растет, можно срезать уже через 3 недели;

шпинат, листовая горчица, руккола: посев в начале июня даст урожай зелени в конце месяца;

укроп: сейте каждые 2 недели для непрерывного урожая;

дайкон и редька: сорта для летнего посева — «саша», «дракон», «осенний гигант»; корнеплоды вырастут к августу и не уйдут в стрелку, как при посеве в мае;

фасоль: если почва прогрелась до +15 °C на глубине 10 см, самое время, заморозков уже быть не должно.

Что посеять в июне в открытый грунт — зависит и от региона. На Урале и в Сибири в начале июня еще возможны возвратные холода, поэтому теплолюбивые культуры сейте под укрывной материал или в защищенный грунт.

Работы в огороде в начале июня — это не суета, а система. Следуйте логике: сначала полив и питание, потом уход за формой куста, параллельно — прополка и защита, и не забывайте о посевах скороспелых культур. Первая декада июня превращает садовые работы в фундамент всего летнего урожая. Уделите грядкам внимание сейчас — и они отблагодарят вас сполна.

