«Синенькие» без хлопот: 10 золотых правил выращивания баклажанов

Семья и жизнь

Топ-10 золотых правил для рассады баклажанов — от семян до урожая

Баклажан — культура капризная, теплолюбивая и требует уважения с первого дня. Зато садовод, который знает этот топ-10 золотых правил для рассады баклажанов, каждый сезон снимает плотные блестящие плоды — без потерь и разочарований. Держите рабочую схему и поделитесь ею с соседями по саду.

Сев и рассада — фундамент урожая:

Сроки сева — за 65–75 дней до высадки в грунт, обычно конец января — середина февраля для средней полосы. Подготовка семян — замочить на 20–30 минут в растворе марганцовки, затем на сутки в стимуляторе роста (эпин, циркон). Грунт — рыхлый, питательный, pH 6,0–6,8; хорошо подходит смесь торфа, перегноя и перлита в равных частях. Посев — в отдельные стаканчики по 1–2 семени на глубину 1–1,5 см; баклажан не любит пикировку — корни беречь. Температура прорастания — не ниже +25–28 C; накрыть пленкой до появления всходов (7–14 дней).

Уход за рассадой и высадка в открытый грунт:

Досвечивание — не менее 12–14 часов света в сутки; без фитолампы рассада вытягивается и слабеет. Полив — умеренный, теплой водой (+22–25 C), без застоя влаги; корневая гниль — главный враг. Подкормка — через 2 недели после всходов комплексным удобрением с преобладанием азота, затем перед высадкой — фосфорно-калийным. Закалка — за 10–14 дней до высадки выносить рассаду на свежий воздух, начиная с 2–3 часов в день. Высадка в грунт — при устойчивом прогреве почвы до +15 C, схема 40×60 см; после высадки — обильный полив и мульчирование.

Вот и весь топ-10 золотых правил для рассады баклажанов — проверенный, без лишних слов. Следуйте этой схеме, и «синенькие» отблагодарят вас щедрым урожаем уже в конце лета.

Ранее мы рассказывали, что вам нужно сделать с рассадой прямо сейчас!