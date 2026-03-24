24 марта 2026 в 10:30

«Синенькие» без хлопот: 10 золотых правил выращивания баклажанов

Топ-10 золотых правил для рассады баклажанов — от семян до урожая
Баклажан — культура капризная, теплолюбивая и требует уважения с первого дня. Зато садовод, который знает этот топ-10 золотых правил для рассады баклажанов, каждый сезон снимает плотные блестящие плоды — без потерь и разочарований. Держите рабочую схему и поделитесь ею с соседями по саду.

Сев и рассада — фундамент урожая:

  1. Сроки сева — за 65–75 дней до высадки в грунт, обычно конец января — середина февраля для средней полосы.

  2. Подготовка семян — замочить на 20–30 минут в растворе марганцовки, затем на сутки в стимуляторе роста (эпин, циркон).

  3. Грунт — рыхлый, питательный, pH 6,0–6,8; хорошо подходит смесь торфа, перегноя и перлита в равных частях.

  4. Посев — в отдельные стаканчики по 1–2 семени на глубину 1–1,5 см; баклажан не любит пикировку — корни беречь.

  5. Температура прорастания — не ниже +25–28 C; накрыть пленкой до появления всходов (7–14 дней).

Уход за рассадой и высадка в открытый грунт:

  1. Досвечивание — не менее 12–14 часов света в сутки; без фитолампы рассада вытягивается и слабеет.

  2. Полив — умеренный, теплой водой (+22–25 C), без застоя влаги; корневая гниль — главный враг.

  3. Подкормка — через 2 недели после всходов комплексным удобрением с преобладанием азота, затем перед высадкой — фосфорно-калийным.

  4. Закалка — за 10–14 дней до высадки выносить рассаду на свежий воздух, начиная с 2–3 часов в день.

  5. Высадка в грунт — при устойчивом прогреве почвы до +15 C, схема 40×60 см; после высадки — обильный полив и мульчирование.

Вот и весь топ-10 золотых правил для рассады баклажанов — проверенный, без лишних слов. Следуйте этой схеме, и «синенькие» отблагодарят вас щедрым урожаем уже в конце лета.

Виктория Семенова
