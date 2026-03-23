Рассада не прощает ошибок: что важно сделать с ней прямо сейчас

Пикировка томатов — ключевой этап, от которого напрямую зависит сила рассады и будущий урожай. В марте растения уже активно растут, и если упустить момент, корни переплетутся, а сеянцы вытянутся. Оптимально пикировать при появлении 2 настоящих листьев: в это время корневая система еще компактная, а стресс переносится легче. Правильная пикировка томатов позволяет избежать ошибок и получить крепкие, приземистые кусты.
Перед началом важно подготовить все необходимое и учесть мартовские нюансы — освещение, температуру и влажность.
Что учесть перед пикировкой:
полив за 10–12 часов до процедуры: влажная почва держит корни и снижает травмы;
грунт рыхлый и питательный: смесь с перегноем или биогумусом;
освещение в марте слабое — после пикировки обязательна досветка 10–12 часов;
температура: днем +18...+22 C, ночью чуть ниже — это тормозит вытягивание;
емкости с дренажными отверстиями, объем не менее 300–500 мл.
Теперь сам процесс — аккуратно и без спешки.
Пикировка томатов пошаговый мастер-класс:
аккуратно подденьте сеянец ложкой или палочкой, держите за листья, не за стебель;
прищипните центральный корень на 1/3 — это стимулирует развитие боковых корней;
заглубите растение до семядольных листьев — стебель даст дополнительные корни;
уплотните грунт и сразу полейте теплой водой;
на 2–3 дня уберите от прямого света, затем верните под лампу.
Коротко: пикировка томатов — это не про сложность, а про аккуратность и сроки. Сделали все вовремя в марте — получили мощную рассаду, которая не болеет и быстро идет в рост после высадки.
