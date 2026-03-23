23 марта 2026 в 13:01

Рассада не прощает ошибок: что важно сделать с ней прямо сейчас

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пикировка томатов — ключевой этап, от которого напрямую зависит сила рассады и будущий урожай. В марте растения уже активно растут, и если упустить момент, корни переплетутся, а сеянцы вытянутся. Оптимально пикировать при появлении 2 настоящих листьев: в это время корневая система еще компактная, а стресс переносится легче. Правильная пикировка томатов позволяет избежать ошибок и получить крепкие, приземистые кусты.

Перед началом важно подготовить все необходимое и учесть мартовские нюансы — освещение, температуру и влажность.

Что учесть перед пикировкой:

  • полив за 10–12 часов до процедуры: влажная почва держит корни и снижает травмы;

  • грунт рыхлый и питательный: смесь с перегноем или биогумусом;

  • освещение в марте слабое — после пикировки обязательна досветка 10–12 часов;

  • температура: днем +18...+22 C, ночью чуть ниже — это тормозит вытягивание;

  • емкости с дренажными отверстиями, объем не менее 300–500 мл.

Теперь сам процесс — аккуратно и без спешки.

Пикировка томатов пошаговый мастер-класс:

  • аккуратно подденьте сеянец ложкой или палочкой, держите за листья, не за стебель;

  • прищипните центральный корень на 1/3 — это стимулирует развитие боковых корней;

  • заглубите растение до семядольных листьев — стебель даст дополнительные корни;

  • уплотните грунт и сразу полейте теплой водой;

  • на 2–3 дня уберите от прямого света, затем верните под лампу.

Коротко: пикировка томатов — это не про сложность, а про аккуратность и сроки. Сделали все вовремя в марте — получили мощную рассаду, которая не болеет и быстро идет в рост после высадки.

Ранее мы рассказывали, как вырастить идеальную клубнику на своей даче.

Забудьте про пустые стаканчики: перестаньте топить и закапывать семена огурцов, урожай будет на славу
Общество
Забудьте про пустые стаканчики: перестаньте топить и закапывать семена огурцов, урожай будет на славу
Вы поливаете и лелеете рассаду, а она не растет? Простой прием, о котором часто забывают
Общество
Вы поливаете и лелеете рассаду, а она не растет? Простой прием, о котором часто забывают
Бросаю в лунку крупинку порошка — томаты прут как на дрожжах: собираю гроздьями, как виноград
Общество
Бросаю в лунку крупинку порошка — томаты прут как на дрожжах: собираю гроздьями, как виноград
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
Общество
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
10 раннеспелых сортов овощей: капуста, редис, кабачки, бобовые
Семья и жизнь
10 раннеспелых сортов овощей: капуста, редис, кабачки, бобовые
рассада
томаты
садоводство
советы
Виктория Семенова
В. Семенова
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

