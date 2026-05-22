22 мая 2026 в 09:18

Томаты теперь мариную с грибами — это странно, но вкус невероятный. Идеальный дуэт

Помидоры и грибы кажутся неожиданной парой, но они созданы друг для друга. В горячем маринаде они обмениваются вкусами так, что пальчики оближешь.

Ингредиенты

Помидоры черри — 300 г, шампиньоны — 200 г, вода — 500 мл, соль — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., барбарис — 1 ч. л., гвоздика — 3 шт., перец горошком — 5 г, белый винный уксус — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., укроп — 10 г, мускатный орех — щепотка.

Как готовлю

Сначала обрабатываю шампиньоны: обрезаю грязь с ножек, мою. Заливаю их в кастрюле водой и ставлю на сильный огонь. Как закипит, добавляю соль, сахар, барбарис, гвоздику и перец — варю 6–8 минут. Тем временем прокалываю вилкой каждый черри, чтобы они не лопнули и пропитались.

Добавляю помидоры в кипящую воду вместе с уксусом и маслом. Кипячу еще 2 минуты. Бросаю лавровый лист, рубленый укроп и мускатный орех, снимаю с огня. Накрываю крышкой на 5 минут, потом охлаждаю в тазу с холодной водой, помешивая. Даю постоять полчаса — и можно подавать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько быстро черри и шампиньоны «подружились» в горячем маринаде — буквально через час они стали единым целым. Грибы не разварились, остались хрустящими, а помидоры дали сок, который идеально пропитал все. Рекомендую оставить банку в холодильнике на ночь — наутро вкус станет еще насыщеннее.

