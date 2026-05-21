Тушу молодую капусту с грибами и яйцом — капустный жюльен за 20 минут: ароматнее и сытнее обычного рагу

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит грибы и капусту, но хочет быстрое и сытное блюдо. Никакой возни — все тушится в одной сковороде, а яйцо делает его особенно нежным.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, сочная капуста с ароматными грибами и нежными вкраплениями яйца в сливочном соусе. Блюдо напоминает грибной жюльен, но готовится в разы быстрее и проще. Идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 300 г шампиньонов, 2 яйца, 1 луковица, 100 мл сливок, соль, перец, 2 ст. ложки растительного масла.

Капусту тонко нашинкуйте. Грибы нарежьте пластинами, лук мелко порубите. Обжарьте лук и грибы до золотистости, добавьте капусту и тушите 10 минут. Влейте сливки, посолите, поперчите. Когда сливки загустеют, вбейте яйца, быстро перемешайте и снимите с огня. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот капустный жюльен с грибами. Даже муж, который не любит капусту, съел добавку. Кстати, вместо шампиньонов можно взять лесные грибы — вкус будет еще насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для быстрого и вкусного ужина!