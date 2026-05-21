21 мая 2026 в 15:03

Засохший лаваш — не проблема! Так будет даже вкуснее: делюсь рецептом слоеного пирога с капустой

Фото: D-NEWS.ru
Лаваш засох? Не выкидывайте. Он идеально подходит для этого пирога. Черствый лаваш лучше впитывает заливку, не разваливается. А если свежий — чуть подсушите его на сковороде.

Что понадобится

1 луковица, 2-3 ст. л. растительного масла (+ для смазывания), 1 морковь, 500-600 г капусты, соль, черный перец, копченая паприка, 2 листа тонкого лаваша, 3-4 яйца, 200 мл молока, 100 г сметаны.

Как я готовлю

Лук измельчаю, обжариваю на масле 3-4 минуты. Добавляю крупно натертую морковь, жарю 5-7 минут. Шинкую капусту, добавляю в сковороду, солю, перчу, посыпаю копченой паприкой. Обжариваю до мягкости, слегка остужаю.

Лаваши разрезаю на 2-3 части одинакового размера. На каждый кусок выкладываю начинку, сворачиваю рулеты. Каждый рулет нарезаю на несколько частей. Выкладываю в смазанную маслом форму.

Яйца взбиваю с молоком, сметаной, солью и перцем. Заливаю лаваш. Запекаю при 180°C 25-30 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я скептически отнесся к пирогу из лаваша. Думал, будет сухо и пресно. А на деле — сочно, слоисто, с аппетитной корочкой. Копченая паприка — находка, без нее вкус был бы плоским. Заливка из сметаны и яиц не дала лавашу пересохнуть. Единственная ошибка: я пожалел начинки. Кладите больше капусты, не бойтесь — лаваш выдержит. Форму лучше брать прямоугольную, чтобы рулетики встали плотно. Совет: дайте пирогу постоять 10 минут после духовки — он станет еще нежнее.

