Вкуснее запеканки! Зразы из молодой капусты, курицы и кабачка. Просто и вкусно

Это гениально простой рецепт сочных зраз для тех, кто любит необычные сочетания, но устал от классических запеканок. Никакой возни — просто натёр, смешал, слепил и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие зразы с золотистой корочкой и невероятно сочной начинкой из курицы, кабачка и молодой капусты. Овощи делают их мягкими и влажными, а курица придаёт сытность. Идеальны на ужин, обед или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 200 г куриного филе, 1 небольшой кабачок, 1 яйцо, 50 г панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло для жарки.

Капусту мелко нашинкуйте, кабачок натрите на тёрке, слегка отожмите лишний сок. Курицу пропустите через мясорубку или мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, добавьте яйцо, соль, перец. Сформируйте небольшие зразы, обваляйте в сухарях. Обжаривайте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти зразы с молодой капустой и кабачком. Удивило то, что кабачок не дал лишней влаги, а наоборот, сделал зразы нежнее. Кстати, вместо панировочных сухарей можно взять кукурузную муку — вкус будет интереснее. Рецепт настоящая находка для семейного обеда!

