20 мая 2026 в 12:30

Салат из молодой капусты «Удачный»: нашинковала, добавила огурчик, зелень — и ложку сметаны для нежности

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие, хрустящие салаты, но не хочет возиться со сложными заправками. Никакой варки — просто нарезал, смешал и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая молодая капуста с нежным огурцом и ароматной зеленью в легкой сметанной заправке. Сметана делает салат нежным и сливочным, а свежие овощи сохраняют хруст. Он идеален как гарнир к мясу или как самостоятельная легкая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 1 свежий огурец, пучок укропа, пучок петрушки, 3 ст. ложки сметаны, соль и перец по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками с солью. Огурец нарежьте соломкой, зелень мелко порубите. В салатнице смешайте капусту, огурец и зелень. Добавьте сметану, соль и перец. Хорошо перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор Мария Левицкая уже попробовала этот «Удачный» салат. Сочетание укропа с петрушкой добавило летнего аромата. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — получится более легкая версия. Отличный рецепт для ежедневного меню!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
