Свекла, селедка, лук и много зелени: салат «Сирень» — деревенская классика

Салат «Сирень» — это забытая деревенская классика, которую готовили еще в 70-е, когда хотели сытного, яркого и быстрого блюда без майонеза. Это тот случай, когда дешево, сердито и невероятно вкусно.

Свое название он получил за россыпь бордовых, зеленых и золотистых кусочков, напоминающих кисть сирени на тарелке. Готовится он элементарно, а вкус получается настолько гармоничным, что улетает за считаные минуты.

Для приготовления возьмите: 4 отварные свеклы, головку репчатого лука, 300 г филе сельди, банку консервированного горошка, большой пучок зелени, растительное масло, соль и черный перец по вкусу.

Рецепт: нарежьте свеклу небольшими брусочками. Репчатый лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Селедку нарежьте небольшими кусочками. Зелень мелко порубите. Все смешайте. Добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте салат растительным маслом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать салат «Сирень» из свеклы и селедки и посоветовала дать салату настояться хотя бы 15 минут, чтобы вкусы ингредиентов объединились. Так получится идеальное дополнение к ужину или застолью.

Проверено редакцией
