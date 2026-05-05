05 мая 2026 в 18:35

Никакого майонеза: салат из редиски, огурца и заправки со сметаной и медом — будете готовить все лето

Летний салат с редиской, огурцом и необычной медово-сметанной заправкой — это безумно вкусное освежающее блюдо без майонеза и масла.

Хрустящие овощи и ароматная зелень в сметанном соусе с медом, чесноком и лимоном создают идеальный баланс сладости, остроты и кислинки. Попробовав раз, будете готовить все лето, пока есть свежие овощи, в том числе и на своих грядках.

Для приготовления понадобится: 200 г редиски, 2 свежих огурца, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук). Для заправки: 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. меда, 1 ст. л. лимонного сока, соль, перец.

Рецепт: редиску и огурцы нарежьте тонкими кружочками. Зелень мелко порубите. В миске смешайте овощи и зелень. Для заправки смешайте сметану, выдавленный чеснок, мед, лимонный сок, соль и перец. Заправьте салат, перемешайте. Подавайте сразу.

Дарья Иванова
