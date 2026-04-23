Никакого уксуса: без этого салата на шашлыки не езжу — помидоры с красным луком в сладкой заправке

Никакого уксуса: без этого салата на шашлыки не езжу — помидоры с красным луком в сладкой заправке

Салат к шашлыку со сладкой заправкой — это идеальное дополнение к мясу, которое готовится за 10 минут и пропитывается всего за полчаса.

Сочные помидоры, хрустящий болгарский перец, пикантный красный лук и свежая зелень в лимонно-чесночной заправке с сахаром создают удивительно свежий, яркий и сбалансированный вкус без капли уксуса.

Для приготовления понадобится: 4–5 помидоров, 1 красная луковица, 2 болгарских перца, пучок зелени (укроп, петрушка), сок 1 лимона, 4 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 2 зубчика чеснока, соль, перец.

Рецепт: помидоры нарежьте дольками, лук — тонкими полукольцами, перец — соломкой, зелень мелко порубите. В большой миске смешайте овощи и зелень. Для заправки смешайте лимонный сок, масло, сахар, давленый чеснок, соль и перец, взбейте вилкой. Залейте заправкой салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться при комнатной температуре 30 минут.

