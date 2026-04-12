Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 15:46

Незаезженный салат с пекинской капустой: заправляется сметаной, подходит для ужина и праздника

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Незаезженный салат с пекинской капустой — это свежий, сочный и сытный вариант для ужина или праздничного стола, который готовится за 15 минут.

В отличие от привычного оливье или крабового салата, здесь нет майонеза, но есть легкая сметанная заправка, которая делает блюдо нежным и полезным.

Для приготовления понадобится: 300 г пекинской капусты, 200 г вареного куриного филе, 3 вареных яйца, 1 банка консервированного зеленого горошка, 2 свежих огурца, 150 г сметаны, соль, перец.

Рецепт: пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Курицу и огурцы нарежьте небольшими кубиками. Яйца нарежьте кубиками. С горошка слейте жидкость. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте сметану, соль и перец по вкусу, перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике. Подавайте, украсив зеленью.

Проверено редакцией
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров секретными
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.