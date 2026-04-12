Незаезженный салат с пекинской капустой: заправляется сметаной, подходит для ужина и праздника

Незаезженный салат с пекинской капустой — это свежий, сочный и сытный вариант для ужина или праздничного стола, который готовится за 15 минут.

В отличие от привычного оливье или крабового салата, здесь нет майонеза, но есть легкая сметанная заправка, которая делает блюдо нежным и полезным.

Для приготовления понадобится: 300 г пекинской капусты, 200 г вареного куриного филе, 3 вареных яйца, 1 банка консервированного зеленого горошка, 2 свежих огурца, 150 г сметаны, соль, перец.

Рецепт: пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Курицу и огурцы нарежьте небольшими кубиками. Яйца нарежьте кубиками. С горошка слейте жидкость. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте сметану, соль и перец по вкусу, перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике. Подавайте, украсив зеленью.

