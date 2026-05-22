До чего же он нежный: салат «Дружба» — беру для него один плавленый сырок и пачку крабовых палочек

Салат «Дружба» — это безумно нежный слоеный салат с крабовыми палочками, огурцом, яйцами и плавленым сыром. В нем нет ничего лишнего — каждый слой создает идеальную гармонию вкусов.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 свежих огурца, 3 вареных яйца, 1 плавленый сырок, майонез, зелень для украшения.

Рецепт: огурцы очистите от кожицы, нарежьте мелкими кубиками. Крабовые палочки нарежьте кубиками. Яйца натрите на крупной терке. Плавленый сырок натрите на мелкой терке. Выкладывайте слоями, промазывая майонезом: крабовые палочки, огурец, яйца. Верхний слой — тертый плавленый сырок (майонезом не смазывать). Уберите в холодильник на 1 час для пропитки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала салат «Дружба» и посоветовала тем, кто будет его готовить, ненадолго убрать брусок плавленого сыра в морозилку перед натиранием. Так он не будет липнуть к рукам и ломаться о терку.

