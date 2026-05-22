Весенний салатик с черемшой, яйцом и горошком — пальчики оближешь, и майонез не нужен

Салат с черемшой «Любимый» — не просто так у него говорящее название. Тот, кто хотя бы раз попробовал его с черемшой, без нее уже не обходится. Это гениально простой рецепт весеннего салата для тех, кто любит свежие, пряные вкусы.

Получается обалденная вкуснятина: сочный, хрустящий салат с пикантной перечно-чесночной ноткой черемши, нежным огурцом, ярким редисом, ароматной зеленью и сытным яйцом. Зеленый горошек добавляет сладость, а сметанно-майонезная заправка делает его нежным и сливочным. Идеален для весеннего обеда или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 пучок черемши, 1 огурец, 6 редисок, 1 пучок зеленого лука, укроп и петрушка по вкусу, 2 яйца, 100 г зеленого горошка, сметана, 1 ст. ложка легкого майонеза, соль по вкусу.

Овощи и зелень промойте, обсушите. Яйца отварите вкрутую. У черемши удалите жесткие части стеблей. Все ингредиенты нарежьте небольшими кубиками, соедините в салатнице. Добавьте зеленый горошек, аккуратно перемешайте. Заправьте сметаной или смесью сметаны с небольшим количеством майонеза. Посолите по вкусу.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат с черемшой. Удивило то, что черемша придала салату яркий, пикантный вкус, но не перебила другие ингредиенты. Сочетание хрустящего редиса, нежного огурца и сладкого горошка оказалось идеальным. Даже дети, которые обычно не любят зелень, ели с удовольствием. Кстати, вместо майонеза можно взять только сметану — вкус станет легче. Рецепт — настоящая весенняя находка!

Мария Левицкая
