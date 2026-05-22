Этот салат с нутом спас меня от весеннего авитаминоза. И от голода тоже

Этот салат с нутом спас меня от весеннего авитаминоза. И от голода тоже

Сытный, свежий и с хрустом, от которого за уши не оттащишь. Именно так я представляю идеальный весенний салат.

Ингредиенты

Салатные листья — 100 г, авокадо — 1 шт., огурец — 1 шт., нут консервированный — 1 банка, оливковое масло — 3 ст. л., копченая паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, греческий йогурт — 3 ст. л., яблочный уксус — 1 ст. л., укроп — 30 г.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 200°C. Сливаю жидкость с нута, смешиваю его с солью, паприкой и ложкой масла. Высыпаю на противень и запекаю 40 минут. Через 40 минут достаю, даю постоять 10 минут и отправляю обратно еще на 10 — так он станет реально хрустящим.

Пока нут остывает, мешаю йогурт с рубленым укропом, уксусом, солью и перцем. Рву руками салатные листья, режу авокадо и огурец ломтиками. Выкладываю зелень и овощи на плоское блюдо, поливаю заправкой, сверху горкой сыплю хрустящий нут. Все. Никакой возни, только вкус.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания! Авокадо и хрустящий нут устроили в тарелке настоящий батл текстур, а огурец добавил свежести. Даже на следующий день нут остался хрустящим, если хранить заправку отдельно.