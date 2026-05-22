22 мая 2026 в 18:52

Политолог предположил, в чем кроется причина русофобии Санду

Политолог Светов связал русофобию Санду с ее происхождением

Майя Санду Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press
Русофобские настроения президента Молдавии Майи Санду могут быть связаны с ее происхождением, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог Юрий Светов. Он напомнил, что политик выросла в небольшом селе, где люди «ощущали себя румынами» и воспринимали Молдавскую ССР как историческое недоразумение.

Русофобия Санду сформировалась в той среде, которая считала Молдавию историческим недоразумением, где люди ощущали себя румынами, — предположил Светов.

Аналитик подчеркнул, что семья Санду принадлежала к той части общества, которая не считала пребывание Молдавии в составе Советского Союза благом. Он напомнил, что в итоге в конце 1990-х многие молдаване уехали на заработки в Европу.

Это оказалось для них привлекательнее, чем у нас. И именно эти молдаване, которые уехали и работают в Европе, сегодня голосуют за Санду, — заключил эксперт.

Ранее Санду признала, что большинство жителей Молдавии не поддерживают лоббируемую ею идею объединения с Румынией. По ее словам, к слиянию двух государств в основном стремятся представители диаспоры за рубежом.

Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
