Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 14:30

Натираю плавленые сырки — и в лаваш. Через 2 часа рулет готов: сочнее и быстрее салата оливье

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рулет из лаваша с ветчиной — это гениально простое решение для быстрой закуски, когда гости уже на пороге. Никакой возни — просто натер яйца и сыр, нарезал ветчину и зелень, смешал с майонезом, завернул в лаваш и охладил.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный рулет с пикантной ветчиной, плавленым сыром и яйцами в ароматной майонезной заправке. Лаваш пропитывается начинкой, но остается упругим и легко режется. Идеален для праздничного стола, перекуса или пикника.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист лаваша, 250 г ветчины, 3 яйца, 2 плавленых сырка, 3 ст. ложки майонеза, зелень (укроп, петрушка), перец по вкусу.

Яйца отварите, остудите и натрите на крупной терке. Сыр натрите, ветчину нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом и перцем. Лаваш разрежьте на две части. На каждую выложите половину начинки, распределите ровным слоем. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую пленку. Уберите в холодильник на 2 часа или в морозилку на 15 минут. Нарежьте кусочками и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот рулет из лаваша с ветчиной. Удивило то, что рулет отлично держал форму и легко резался даже без длительного охлаждения. Начинка получилась очень сочной и ароматной, а лаваш не размок. Даже дети, которые капризничают с едой, съели несколько кусочков. Кстати, вместо ветчины можно взять буженину или курицу — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой закуски!

Проверено редакцией
Читайте также
Заменила лаваш на картошку, теперь готовлю этот рулет и на завтрак, и на стол в качестве закуски
Общество
Заменила лаваш на картошку, теперь готовлю этот рулет и на завтрак, и на стол в качестве закуски
Ветчина, пучок зелени и горсть черри — через 25 минут на столе золотистые рулетики: семье нравятся больше пиццы
Общество
Ветчина, пучок зелени и горсть черри — через 25 минут на столе золотистые рулетики: семье нравятся больше пиццы
Упаковка фарша и 3 кабачка — объединяем и на сковородку: мясная версия кабачкового торта с чесночным соусом
Общество
Упаковка фарша и 3 кабачка — объединяем и на сковородку: мясная версия кабачкового торта с чесночным соусом
Огурец, красный лук и 5 минут на маринование: быстрый салат-закуска
Общество
Огурец, красный лук и 5 минут на маринование: быстрый салат-закуска
Если скучно по утрам: 3 омлета с начинкой, которые спасут ваш завтрак
Семья и жизнь
Если скучно по утрам: 3 омлета с начинкой, которые спасут ваш завтрак
рулеты
закуски
ветчина
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка умерла после драки с работницами кафе
Врач перечислил симптомы «болезни поцелуев»
«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук ответил, выталкивают ли Армению из ЕАЭС
Развожаев рассказал о состоянии раненных при обрушении балкона в Севастополе
Заводы КАМАЗа отказались от четырехдневной рабочей недели
В Госдуме заявили о военном преступлении ВСУ после удара по колледжу в ЛНР
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
«Сгорела от волны»: стало известно о еще одной жертве атаки ВСУ по колледжу
Прикована к инвалидной коляске: секс с мужем дорого обошелся россиянке
В ЛНР после атаки ВСУ 18-летнему юноше могут ампутировать руку
Психиатр объяснил рост числа людей с ментальными расстройствами
Политолог ответил, почему Буданов делает заявления о России
Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России
Автобус с 44 российскими школьниками попал в ДТП
Стала известна судьба семерых пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск
Возросло число зараженных хантавирусом на злополучном лайнере MV Hondius
Психиатр перечислил признаки алкоголизма
Нашли опасного паразита: почему Москва ставит Армению «на стоп»
Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по трагедии в Старобельске
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.