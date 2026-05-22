Натираю плавленые сырки — и в лаваш. Через 2 часа рулет готов: сочнее и быстрее салата оливье

Рулет из лаваша с ветчиной — это гениально простое решение для быстрой закуски, когда гости уже на пороге. Никакой возни — просто натер яйца и сыр, нарезал ветчину и зелень, смешал с майонезом, завернул в лаваш и охладил.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный рулет с пикантной ветчиной, плавленым сыром и яйцами в ароматной майонезной заправке. Лаваш пропитывается начинкой, но остается упругим и легко режется. Идеален для праздничного стола, перекуса или пикника.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист лаваша, 250 г ветчины, 3 яйца, 2 плавленых сырка, 3 ст. ложки майонеза, зелень (укроп, петрушка), перец по вкусу.

Яйца отварите, остудите и натрите на крупной терке. Сыр натрите, ветчину нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом и перцем. Лаваш разрежьте на две части. На каждую выложите половину начинки, распределите ровным слоем. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую пленку. Уберите в холодильник на 2 часа или в морозилку на 15 минут. Нарежьте кусочками и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот рулет из лаваша с ветчиной. Удивило то, что рулет отлично держал форму и легко резался даже без длительного охлаждения. Начинка получилась очень сочной и ароматной, а лаваш не размок. Даже дети, которые капризничают с едой, съели несколько кусочков. Кстати, вместо ветчины можно взять буженину или курицу — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой закуски!