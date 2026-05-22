Упаковка фарша и 3 кабачка — объединяем и на сковородку: мясная версия кабачкового торта с чесночным соусом

Упаковка фарша и 3 кабачка — объединяем и на сковородку: мясная версия кабачкового торта с чесночным соусом

Мясная версия кабачкового торта — это сытное, эффектное и очень простое блюдо, которое готовится из доступных продуктов и подходит для ужина, семейного обеда или даже праздничного стола.

Для приготовления понадобится: 3 кабачка, 400 г мясного фарша, 2 яйца, соль, перец, паприка, растительное масло.

Для соуса: 150 г сметаны, 100 г майонеза, 3 зубчика чеснока, пучок зелени. Для прослойки: 2 помидора.

Рецепт: кабачки натрите на крупной терке, отожмите сок. Смешайте с фаршем, яйцами, солью, перцем и паприкой. Жарьте на разогретой сковороде с маслом толстые блины (коржи) с двух сторон до готовности. Для соуса смешайте сметану, майонез, выдавленный чеснок и рубленую зелень.

Собирайте торт: корж, соус, кружочки помидоров. Повторите слои. Верхний корж смажьте соусом. Дайте настояться 1–2 часа в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после приготовления мясного кабачкового торта осталась впечатлена результатом, но для достижения наибольшего вкуса рекомендовала оставить его пропитываться в холодильнике не на 2, а на 4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с рыбными консервами.