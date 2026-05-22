Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 13:00

Упаковка фарша и 3 кабачка — объединяем и на сковородку: мясная версия кабачкового торта с чесночным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мясная версия кабачкового торта — это сытное, эффектное и очень простое блюдо, которое готовится из доступных продуктов и подходит для ужина, семейного обеда или даже праздничного стола.

Для приготовления понадобится: 3 кабачка, 400 г мясного фарша, 2 яйца, соль, перец, паприка, растительное масло.

Для соуса: 150 г сметаны, 100 г майонеза, 3 зубчика чеснока, пучок зелени. Для прослойки: 2 помидора.

Рецепт: кабачки натрите на крупной терке, отожмите сок. Смешайте с фаршем, яйцами, солью, перцем и паприкой. Жарьте на разогретой сковороде с маслом толстые блины (коржи) с двух сторон до готовности. Для соуса смешайте сметану, майонез, выдавленный чеснок и рубленую зелень.

Собирайте торт: корж, соус, кружочки помидоров. Повторите слои. Верхний корж смажьте соусом. Дайте настояться 1–2 часа в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после приготовления мясного кабачкового торта осталась впечатлена результатом, но для достижения наибольшего вкуса рекомендовала оставить его пропитываться в холодильнике не на 2, а на 4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с рыбными консервами.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
закуски
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном регионе проверят качество асфальта на главной местной трассе
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Житель Подмосковья «ради шутки» открыл стрельбу и навел ужас на соседей
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.