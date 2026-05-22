Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне Турэксперт Ансталь: недорого отдохнуть у моря в июне можно в Дагестане

Туристам, которые планируют бюджетный отдых на море в начале лета, стоит присмотреться к Дагестану, рассказала NEWS.ru турэксперт Наталья Ансталь. По ее словам, стоимость авиабилета в одну сторону из центральной части России составляет всего 13–15 тыс. рублей на человека, а проживание обойдется от 3 тыс. рублей за ночь.

Главным преимуществом направления эксперт назвала песчаные пляжи с пологим входом в воду, что делает Дагестан «идеальным вариантом» для семей с детьми. Также к плюсам, ее словам, относятся живописная природа и очень доступная местная кухня.

При этом Ансталь предупредила, что будущим туристам стоит быть готовыми к некоторым особенностям. Общественные пляжи местами могут быть неблагоустроенными, а в жаркую погоду придется соблюдать достаточно консервативный дресс-код, что подходит не всем путешественникам, отметила она.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что этим летом россияне отдали предпочтение отдыху в Египте, Турции и странах СНГ. По его словам, стоимость тура для одного человека может составлять 50–70 тыс. рублей.