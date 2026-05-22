22 мая 2026 в 13:24

В Кремле высказались о новом фильме Звягинцева

Песков отказался комментировать новый фильм Звягинцева «Минотавр»

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новый фильм режиссера Андрея Звягинцева под названием «Минотавр». Он подчеркнул, что прокатными удостоверениями занимается Минкультуры РФ.

Сейчас это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть Министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. Но поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что на основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля, который проходил 19 мая, состоялась премьера нового фильма Звягинцева «Минотавр». Режиссер в интервью поделился, что основная часть действия его фильма разворачивается в сентябре 2022 года, в период, когда в России объявили частичную мобилизацию.

Ранее актриса Ника Здорик заявляла, что главной проблемой современного российского кинематографа является нехватка историй о простых людях и настоящих, искренних чувствах. Она согласилась с мнением критиков, которые ностальгируют по советской эпохе, но уточнила, что многое зависит от конкретных фильмов.

