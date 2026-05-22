Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав

Юрист Воропаев: за управление в нетрезвом виде всегда лишают водительских прав

Водителей практически всегда лишают прав за управление в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования, заявил в беседе с «Газетой.Ru» автомобильный юрист Лев Воропаев. Аналогичную меру принимают и за скрытие с места ДТП.

Лишением прав закончится управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудника Госавтоинспекции либо врача (если водитель доставлен в медицинское учреждение), — предупредил Воропаев.

Он добавил, что в 95% случаев в судопроизводстве за оставление места ДТП назначают наказание в виде лишения прав на управление ТС. По словам юриста, все вышеуказанные нарушения считаются наиболее серьезными с точки зрения законодательства.

Ранее Воропаев заявил, что упрощение процедуры оформления нетрезвых водителей избавит всех от лишней бюрократии. Он отметил, что теперь сотрудникам Госавтоинспекции не придется составлять несколько промежуточных бумаг.

