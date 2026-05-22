Юрист рассказал, как избежать штрафов при эксплуатации личного самоката Юрист Васильчук посоветовал хранить личный самокат только в частном пространстве

Личный самокат следует хранить исключительно в частном пространстве, дома или в гараже, во избежание штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, посоветовал в беседе с Lenta.ru юрист Илья Васильчук. Он напомнил, что лицо, использующее средство индивидуальной мобильности, считается водителем и обязано соблюдать ПДД.

Если электросамокат мощнее 0,25 кВт, он считается мопедом, и для управления нужны права категории «М». Если мощность превышает 4 кВт, транспорт приравнивается к мотоциклу, и нужны права категории «А». Действующие ПДД также позволяют регулировать эксплуатацию СИМ. Решение же о том, вводить ли полный запрет или развивать инфраструктуру, остается за местными и региональными властями, — отметил Васильчук.

Как пояснил юрист, если введен полный запрет на использование СИМ, владелец не может пользоваться личным устройством на улицах города — ни для поездок, ни для парковки. Если же запрет распространяется только на арендованные самокаты, то владельцы личных средств передвижения должны следовать разделу 24 ПДД РФ.

Ранее социолог Ярослав Климов заявил, что запрет на использование электросамокатов принесет больше вреда, чем пользы. По его словам, в нескольких регионах после запрета электросамокатов выросло количество пробок.