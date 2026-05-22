Резяпов призвал дать Героя России погибшему бойцу СВО

22 мая 2026 в 12:33

Лидер ВР Резяпов: комроты Затынацкому нужно дать Героя России посмертно

Руководитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов призвал посмертно присвоить командиру разведроты отряда БАРС-32 Кириллу Затынацкому звание Героя России. В беседе с NEWS.ru он заявил, что соответствующая просьба уже направлена президенту страны Владимиру Путину и в Госдуму.

«Ветераны России» направили обращения президенту России и в Госдуму с просьбой о представлении командира разведроты отряда БАРС-32 имени П. А. Судоплатова капитана Затынацкого Кирилла Константиновича к высшему званию Героя Российской Федерации посмертно. Аналогичный документ направлен губернатору Запорожской области Евгению Витальевичу Балицкому с просьбой поддержать ходатайство перед руководством страны, — поделился Резяпов.

Он напомнил, что Затынацкий героически погиб 21 ноября 2023 года, выполняя боевую задачу в Луговом Васильевского района Запорожской области. По словам общественника, военнослужащий, добровольно возглавив штурмовую группу, первым прорвался в окопы противника под сильным огнем.

Несмотря на тяжелое ранение, потерю ноги в результате подрыва на мине, офицер самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжал управлять подразделением еще 18 минут, обеспечивая огневую поддержку и эвакуацию раненых бойцов. От собственной эвакуации он отказался, приказав вывозить товарищей в первую очередь. Кирилл Константинович лично уничтожил до семи противников. Боевая задача была выполнена полностью, но капитан Затынацкий скончался от потери крови, — добавил Резяпов.

Он подчеркнул, что у погибшего Затынацкого остались несовершеннолетний сын и пожилые родители. В связи с этим, по словам главы общественника, семье военнослужащего требуется всесторонняя поддержка.

Ранее подполковника Хасана Тумгоева из Ингушетии посмертно наградили званием Героя России. Это уже пятый житель республики, кого удостоили награды высшего уровня за службу в зоне проведения специальной военной операции.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
