«Калашников» получил экспортные паспорта на автоматы АК-12 и АК-15

Российский концерн «Калашников» успешно получил экспортные паспорта на новые перспективные модификации своих автоматов АК-12 и АК-15, сообщил ТАСС генеральный директор компании Алан Лушников. Данный шаг официально открывает для оружейного холдинга возможность начать поставки указанных современных образцов стрелкового оружия зарубежным заказчикам.

Мы получили разрешительные документы на экспортные версии АК-12К, субкомпактную версию, и АК-15 тоже компактная и субкомпактная версии, экспортный калибр 7,62. Это очень востребованное изделие с учетом того опыта, который получили наши штурмовики, — сообщил Лушников.

Одновременно с этим в концерне рассказали, что сумели досрочно поставить крупную партию новейших автоматов АК-12К в рамках выполнения текущего государственного контракта. Модификация была разработана совместно с командующим ВДВ.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что государственная корпорация создала маневренный беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель», оснащенные барражирующими боеприпасами. Новое оружие позволяет попадать в любые цели.

