Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 13:23

«Калашников» получил экспортные паспорта на автоматы АК-12 и АК-15

Подписывайтесь на нас в MAX

Российский концерн «Калашников» успешно получил экспортные паспорта на новые перспективные модификации своих автоматов АК-12 и АК-15, сообщил ТАСС генеральный директор компании Алан Лушников. Данный шаг официально открывает для оружейного холдинга возможность начать поставки указанных современных образцов стрелкового оружия зарубежным заказчикам.

Мы получили разрешительные документы на экспортные версии АК-12К, субкомпактную версию, и АК-15 тоже компактная и субкомпактная версии, экспортный калибр 7,62. Это очень востребованное изделие с учетом того опыта, который получили наши штурмовики, — сообщил Лушников.

Одновременно с этим в концерне рассказали, что сумели досрочно поставить крупную партию новейших автоматов АК-12К в рамках выполнения текущего государственного контракта. Модификация была разработана совместно с командующим ВДВ.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что государственная корпорация создала маневренный беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель», оснащенные барражирующими боеприпасами. Новое оружие позволяет попадать в любые цели.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.


Россия
ВС РФ
Калашников
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Житель Подмосковья «ради шутки» открыл стрельбу и навел ужас на соседей
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Лавров раскрыл, какое качество позволяет быть всегда в боевой готовности
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.